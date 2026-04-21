ارتقای خدمات درمانی نیاز گلوگاه است؛ احداث شهرک مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر سه شنبه در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان شهرستان گلوگاه که با حضور مسئولان استانی و محلی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ۱۶ ماه فعالیت خود در استان، اظهار کرد: رویکرد ما در مدیریت استان مبتنی بر کار علمی و پرهیز از دوبارهکاری است.
وی با اشاره به نیاز شهرستان گلوگاه به ارتقای خدمات درمانی افزود: با وجود ضرورت ارتقای بیمارستان این شهرستان، کمبود زیرساختها از موانع اصلی در این مسیر به شمار میرود و باید بهصورت اصولی برطرف شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروز بیش از ۱۷ میلیون مسافر به این استان سفر کردهاند، گفت: مازندران بهحق «بهشت ایران» است و شرق استان نیز ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه گردشگری دارد که نیازمند توجه ویژه است.
یونسی افزایش ضریب اشغال تختهای بیمارستانی را شرط ارتقای مراکز درمانی دانست و از افزایش ۲۰ هکتاری اراضی فرودگاه دشت ناز در راستای توسعه استان خبر داد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در شرق مازندران تصریح کرد: تنش آبی و از بین رفتن برخی واحدهای صنعتی از جمله کارخانه چیتسازی از مشکلات جدی این منطقه است که نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی دقیق است.
استاندار مازندران شهرستان گلوگاه را از مناطق محروم و کمبرخوردار استان معرفی کرد و افزود: تلاش داریم با اجرای طرحهای زیرساختی و توسعهای، زمینه تحول این شهرستان را فراهم کنیم.
وی همچنین از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مجزا برای اجرای طرحهای فاضلاب در شهرستانهای بهشهر، گلوگاه و نکا خبر داد و گفت: پساب ۴۰۰ لیتر بر ثانیهای بهشهر میتواند نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی منطقه ایفا کند.
یونسی با اشاره به پروژههای عمرانی منطقه خاطرنشان کرد: مشکلی در اجرای طرح تعریض جاده گلوگاه به دامغان وجود ندارد و پروژه احداث شهرک ۵۴۰۰ واحدی مسکن نیز میتواند نقش مؤثری در توسعه این شهرستان داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرایط لازم برای جذب سرمایهگذار در گلوگاه فراهم شده است، گفت: تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری در این شهرستان از معافیتهایی برخوردار خواهند بود.
استاندار مازندران همچنین از انجام مطالعات کارشناسی برای اجرای زیرگذر تیلهنو خبر داد.
