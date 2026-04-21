پرستار ناجی: وظیفه ام را انجام دادم و سه امانتی را به مادرانشان رساندم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، صبح امروز جمعیت هلال احمر میزبان پرسنل پرستاری و کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء بود. رشادت های کادر درمان در روزهای پر استرس جنگ تحمیلی سوم، بهانه این دعوت بود تا از این خادمان سلامت در بحرانی ترین شرایط تقدیر و قدردانی شود. یکی از وایرال ترین ویدئوهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فداکاری و از جان گذشتگی مثال زدنی کادر درمان در ساعت های حملات موشکی دشمن را به تصویر می‌کشد. یکی از تاثیرگزارترین صحنه‌ها، پرستاری است که همزمان با آسیب به بیمارستان بواسطه حملات موشکی، سه نوزادی که تنها چند دقیقه از تولدشان گذشته و مادرانشان هنوز در اتاق عمل هستند، را به سرعت در آغوش می‌گیرد و از فضای خطر دور می‌کند. این آغوش امن، به نماد فداکاری کادر درمان در جنگ تحمیلی سوم تبدیل شده است.

صبح اولین روز اردیبهشت ماه، پرسنل پرستاری و کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیا در مرکز رصد جمعیت هلال احمر حاضر شدند که ندا سلیمی ، پرستار اطفال این بیمارستان هم در بین آنها حضور داشت. در این مراسم که با حضور رئیس جمعیت هلال احمر و تعدادی از معاونین جمعیت برگزار شد، از این پرسنل درمانی فداکار به دلیل رشادت های روزهای جنگ، تقدیر و تشکر شد.

در ابتدای این مراسم، پیام تقدیر کولیوند از پرسنل پرستاری و کادر درمان قراعت شد. در این پیام رئیس جمعیت هلال احمر از مجاهدت های خالصانه و روحیه بالای ایثارگری و تعهد پرسنل مراکز درمانی به ویژه بیمارستان خاتم الانبیاء تشکر کرده و یادآور شد ارائه خدمات فداکارانه در بحرانی ترین شرایط، بیمارستان را به سنگری از جنس انسانیت تبدیل کرد که تجلی ایمان ، تعهد و عشقی عمیق به وطن را به تصویر کشید.

مدیریت بیمارستان خاتم: ما از جانفشانی‌های هلال احمر درس آموختیم

دهستانی، مدیریت بیمارستان خاتم الانبیاء در این مراسم گفت: در طی سال های گذشته با چند بحران مواجه بودیم؛ بحران کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگی که اخیرا به ما تحمیل شد. همکاران ما در کادر درمان و جمعیت هلال احمر در صدد خدمت رسانی بودند. گرچه بسیاری از فداکاری‌ها به چشم نیامد اما در سطح جامعه حس شد.

وی ادامه داد: ما از جانفشانی‌های هلال احمر درس آموختیم؛ زمانی که رئیس جمعیت به شخصه سوار بر موتور در سریع ترین زمان خود را به محل برخورد موشک ها می رساند.

پرستار ناجی نوزادان : وظیفه ام را انجام دادم

ندا سلیمی، دکترای پرستاری اطفال دارد و چند سالی است که در بیمارستان خاتم الانبیاء خدمت می‌کند. او بعد از دریافت لوح تقدیر از رئیس جمعیت هلال احمر، گفت: با درود بر بیدار دلانی که با دیدن فیلم چند دقیقه ای نجات نوزادان ، اشک شوق ریختند، آمریکا و اسرائیل بدانند ما چنین ملتی هستیم و مثل کوه پشت نظام و وطن خود ایستاده ایم.

این پرستار تاکید کرد، اتفاقی که در روزهای جنگ تحمیلی سوم افتاد،موشک باران و موج حملات به مراتب بدتر جنگ ۱۲ روزه بود. آن روز حوالی ۱۱ و نیم بود که من وظیفه ام را در قبال نوزادان بخش انجام دادم. حملات شدید بود و من ۳ امانتی داشتم و باید آنها را سالم به مادرانشان که هنوز در اتاق عمل بودند می رساندم و خدا را شکر توانستم وظیفه ام را انجام دهم.