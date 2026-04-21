لزوم معرفی مفاخر فرهنگی خراسان جنوبی در سطح ملی و جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی بعداز ظهر سه شنبه در آیین رونمایی از کتاب «احوال و اشعار ملا علیاشرف صبوحی بیرجندی» همزمان با روز بزرگداشت سعدی و نیز مراسم نکوداشت اساتید مرمت بناهای تاریخی استان، اظهار کرد: حفظ، معرفی و مرمت آثار تاریخی بخشی از هویت فرهنگی این سرزمین است و باید با تلاش مستمر و همافزایی دستگاهها تداوم یابد.
وی با اشاره به جایگاه مفاخر فرهنگی استان افزود: ملا علیاشرف صبوحی از چهرههای برجسته منطقه زیروک بیرجند است که لازم است با بازسازی آرامگاه وی و برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی، ابعاد شخصیتی و علمی او بیش از پیش معرفی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با قدردانی از تلاشهای پژوهشی دکتر حسین زنگویی گفت: بیش از یک دهه تلاش برای گردآوری آثار این شاعر ارزشمند، اقدامی قابل تقدیر است و چنین فعالیتهایی زمینه معرفی این مفاخر را در سطوح بالاتر فراهم میکند.
برآبادی تأکید کرد: معرفی و بزرگداشت مفاخر میتواند آنها را از سطح محلی به عرصههای ملی و حتی جهانی برساند، همانگونه که پس از برگزاری همایش بزرگداشت «عبدالعلی بیرجندی»، جایگاه علمی وی در سطح بینالمللی بیش از پیش شناخته شد.
وی با اشاره به روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی (۲۹ فروردین) خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی کشور آسیب دید و حتی چند اثر جهانی نیز در معرض تهدید قرار گرفت که این موضوع اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی را دوچندان میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به روز بزرگداشت سعدی افزود: شناخت مفاخر محلی و صیانت از آثار تاریخی، نقش مهمی در حفظ پیوستگی هویت و تمدن ایرانی دارد.
در ادامه این مراسم، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی نیز با تأکید بر نقش کتابخانهها در ترویج فرهنگ و ادبیات، گفت: توجه به شاعران و مفاخر استان و معرفی آثار آنان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
علی ظهوری خواستار همکاری بیشتر دستگاههای فرهنگی برای حمایت از پژوهشگران شد و افزود: مرمت و احیای مقبرهها و اماکن مرتبط با مفاخر فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین شهردار بیرجند در این مراسم با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ و تمدن ایران و اسلام اظهار کرد: شکلگیری تمدنها مرهون علم، دانش و فرهنگ است و با همدلی و همکاری میتوان جایگاه شایسته بیرجند را در کشور ارتقا داد.
