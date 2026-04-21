ملت ایران زیربار زور و ذلت نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای ورزشکار دفاع مقدس رمضان با تبریک دهه ولایت اظهار کرد: سخن گفتن درباره ایثار و شهادت دشوار است و بیان حقیقت تنها با علم و معرفت ممکن است.

وی با اشاره به تفاوت نگاه مادی و معنوی به مقوله شهادت افزود: کسانی که تنها به دنیای مادی ایمان دارند تفاوتی میان کشته‌شدگان جنگ و دیگر مردگان قائل نمی‌شوند، اما مسلمانان به حیات پس از مرگ اعتقاد دارند و شهدا زنده و ناظر هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: تربیت روحی به اندازه تربیت جسم ضروری است؛ اطعام دیگران و عبادت، غذای روح است و انسان هم به دنیا و هم به آخرت نیاز دارد.

آیت‌الله لائینی با گرامیداشت یاد شهدا خاطرنشان کرد: ملت ایران برای حفظ وطن و ناموس از هیچ فداکاری فروگذار نکرده و یک سانتی‌متر از خاک میهن را به بیگانه نمی‌دهد. وی افزود: برخی کشورهای مدعی اسلام خاک خود را در اختیار آمریکا گذاشته‌اند تا منافع اسرائیل تأمین شود، اما ملت ایران در مقابل این زورگویی‌ها ایستاده است.

امام جمعه ساری با اشاره به حضور مردم در جنگ رمضان و اعتراض آنان به جنایت‌های آمریکا و اسرائیل گفت: این ظلم و زورگویی هیچ توجیه حقوقی و انسانی ندارد و ملت ایران هرگز زیر بار ذلت نمی‌رود.

وی افزود: وضعیت جهان میدان نبردی نابرابر است؛ آمریکا خواهان داشتن سلاح هسته‌ای و موشک‌های دوربرد است و ملت ایران را از آن محروم می‌کند، اما ملت ایران در مقابل این بی‌عدالتی تسلیم نمی‌شود.