۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

تخریب گسترده منازل جنوب لبنان به دست اشغالگران

رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس و تخریب منازل در جنوب لبنان ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس و تخریب منازل در جنوب لبنان ادامه می دهد. اشغالگران در حال تخریب های گسترده هستند.

در همین حال منابع خبری اعلام کردند که ارتش اشغالگر برخی منازل را در شهرک حولا در جنوب لبنان منفجر کرده است.

دقایقی قبل نیز منازل در شهرک های شمع و طیرحرفا در جنوب لبنان از سوی اشغالگران منفجر شده بود.

این درحالی است که روز گذشته خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان اشغالگر در حال منفجر کردن منازل در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هستند. رژیم صهیونیستی در سایه ادامه نقض آتش بس لبنان، چندین خانه در شهر بنت جبیل واقع در جنوب این کشور را منفجر کرد.

