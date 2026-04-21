تقدیر از سرباز مجروح در جنگ تحمیلی آمریکایی -صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر سه‌شنبه با حضور در منزل سرباز وظیفه انتظامی فرهاد پارسایی در روستای کالی از توابع سوادکوه، از این سرباز که در جریان جنگ تحمیلی سوم و بر اثر حمله هوایی مستقیم دشمن آمریکایی-صهیونیستی به شدت مجروح شده است، عیادت کرد و وی را قهرمان زنده امنیت و عزت ملی خواند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران گفت: جوانان سرباز وطن غیرتمندانه در خط مقدم مقابله با پیچیده‌ترین توطئه دشمنان انقلاب ایستادگی کردند و جنگ تحمیلی سوم، یک نبرد ترکیبی بود که سربازان ایران اسلامی با ایستادگی و فداکاری حتی با خون خود نشان دادند که نیروهای مسلح کشور هرگز در برابر زیاده‌خواهی آمریکا و صهیونیست‌ها کوتاه نخواهند آمد.

وی با تاکید بر مسئولیت مستقیم دشمن صهیونیستی-آمریکایی در این حمله افزود: امروز وظیفه ما تنها دفاع نظامی نیست، بلکه تکریم مجروحان و جانبازان این جنگ نابرابر یک مسئولیت عقیدتی، سیاسی و انسانی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه وضعیت درمانی و روند معالجات سرباز فرهاد پارسایی را بررسی و از خانواده وی به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی در پرستاری این سرباز تقدیر و تشکر ویژه کرد.

در پایان این دیدار از سرباز مجروح و خانواده صبور و مقاوم او، تجلیل به عمل آمد.