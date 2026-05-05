بررسی جرم بودن یا نبودن غیبت مشمولان در دیوان عالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله امانی شلمزاری، مدیر کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور در سال جدید، تصریح کرد: در این جلسه که در ۱۴ اردیبهشت برگزار شد، گزارش دو پرونده با موضوع الزام سازمان حج و زیارت به پرداخت دیه شهدای حادثه منا در حج تمتع سال ۱۳۹۴، پرونده دوم با موضوع جرم بودن یا نبودن غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی، قبل از اعزام به خدمت قرائت و آرا صادره در این خصوص، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست‌ها در هیئت عمومی، مطرح کردند و در نهایت گزارش پرونده دوم در خصوص بررسی تحقق بزه غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی، قبل از اعزام به خدمت مورد تائید قرار گرفت و قابل طرح در جلسه هیئت عمومی دانسته شد.

گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیئت عمومی است.