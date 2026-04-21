به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عرب مدیر انجمن تالاسمی ایران با اشاره به عملکرد موفق سازمان انتقال خون در مدیریت ذخایر خونی کشور طی ۴۰ روز اخیر، تأکید کرد: مدیریت هوشمندانه و تلاش شبانهروزی کارکنان این سازمان در شرایط خاص کشور، مانع از بروز هرگونه دغدغه برای بیماران تالاسمی شد.
️ یونس عرب، بیماران تالاسمی را یکی از بزرگترین گروههای مصرفکننده فرآوردههای خونی در کشور دانست.
️ وی تصریح کرد: ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند تالاسمی جهان، بیشترین آمار مبتلایان را در منطقه و سطح جهان دارد.
️ عرب افزود: حدود ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور زندگی میکنند که پراکندگی این عزیزان عمدتاً در استانهای شمالی و جنوبی کشور، بهویژه در حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است که هرچه به سمت مرکز کشور برویم، تعداد بیماران و تولدشان کمتر میشود.
️ وی با اشاره به نگرانیهای پیشآمده در ۴۰ روز اخیر، اظهار داشت: انباشتِ چند بحران در کنار هم، شرایط را برای ما و بیماران تالاسمی بسیار نگرانکننده کرده بود.
️ عرب توضیح داد: تلاقی روزهای پایانی سال، ایام ماه مبارک رمضان، تعطیلات نوروز و همچنین شرایط جنگی، نگرانیهای عمیقی را برای تأمین خون ایجاد کرده بود.
️ مدیر انجمن تالاسمی ایران تصریح کرد: دغدغه اصلی ما فرسودگی زیرساختها و کمبود منابع انسانی در سازمان انتقال خون طی دهههای اخیر بود و نگران بودیم که این فشارِ مضاعف، شبکه تأمین را از کار بیندازد.
️ عرب با بیان اینکه عملکرد سازمان انتقال خون در این دوره، درخشان و مافوق تصور بود، افزود: در حالی که استان سیستانوبلوچستان در روزهای عادی سال معمولاً با چالش کمبود خون روبهرو بود، در این ایام هیچ گزارش کمبودی دریافت نکردیم.
️ وی گفت: تماسهای متعدد بیماران، پزشکان و کادر درمان از سیستانوبلوچستان حاکی از آن بود که برخلاف تصور، روند تأمین خون با موفقیت پیش رفته است که این اتفاق را باید یک شاهکار نامید.
️ مدیر انجمن تالاسمی با اشاره به فشار کاری سنگین بر بدنه سازمان انتقال خون، خاطرنشان کرد: میدانیم که کارکنان این سازمان با حضور در شیفتهای طولانی، عملاً به جای دو یا سه نفر کار کردند.
️ عرب تأکید کرد: این تلاش صرفاً یک وظیفه اداری نبود، بلکه جهاد فیسبیلالله بود که از حراست و پشتیبانی تا تیمهای عملیاتی انتقال خون را درگیر کرد.
️ وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان انتقال خون برای هدایت این شرایط بحرانی، ابراز امیدواری کرد که این خدمترسانی با تدابیر مسئولان امر و مشارکت مردم نیکوکار با قوت ادامه یابد.
