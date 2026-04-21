۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور زندگی می‌کنند

۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور زندگی می‌کنند

مدیر انجمن تالاسمی ایران گفت: مدیریت هوشمندانه و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این سازمان در شرایط خاص کشور، مانع از بروز هرگونه دغدغه برای بیماران شد و روند تأمین خون را باید یک شاهکار نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عرب مدیر انجمن تالاسمی ایران با اشاره به عملکرد موفق سازمان انتقال خون در مدیریت ذخایر خونی کشور طی ۴۰ روز اخیر، تأکید کرد: مدیریت هوشمندانه و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این سازمان در شرایط خاص کشور، مانع از بروز هرگونه دغدغه برای بیماران تالاسمی شد.

️ یونس عرب، بیماران تالاسمی را یکی از بزرگترین گروه‌های مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی در کشور دانست.

️ وی تصریح کرد: ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند تالاسمی جهان، بیشترین آمار مبتلایان را در منطقه و سطح جهان دارد.

️ عرب افزود: حدود ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور زندگی می‌کنند که پراکندگی این عزیزان عمدتاً در استان‌های شمالی و جنوبی کشور، به‌ویژه در حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است که هرچه به سمت مرکز کشور برویم، تعداد بیماران و تولدشان کمتر می‌شود.

️ وی با اشاره به نگرانی‌های پیش‌آمده در ۴۰ روز اخیر، اظهار داشت: انباشتِ چند بحران در کنار هم، شرایط را برای ما و بیماران تالاسمی بسیار نگران‌کننده کرده بود.

️ عرب توضیح داد: تلاقی روزهای پایانی سال، ایام ماه مبارک رمضان، تعطیلات نوروز و همچنین شرایط جنگی، نگرانی‌های عمیقی را برای تأمین خون ایجاد کرده بود.

️ مدیر انجمن تالاسمی ایران تصریح کرد: دغدغه اصلی ما فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود منابع انسانی در سازمان انتقال خون طی دهه‌های اخیر بود و نگران بودیم که این فشارِ مضاعف، شبکه تأمین را از کار بیندازد.

️ عرب با بیان اینکه عملکرد سازمان انتقال خون در این دوره، درخشان و مافوق تصور بود، افزود: در حالی که استان سیستان‌وبلوچستان در روزهای عادی سال معمولاً با چالش کمبود خون روبه‌رو بود، در این ایام هیچ گزارش کمبودی دریافت نکردیم.

️ وی گفت: تماس‌های متعدد بیماران، پزشکان و کادر درمان از سیستان‌وبلوچستان حاکی از آن بود که برخلاف تصور، روند تأمین خون با موفقیت پیش رفته است که این اتفاق را باید یک شاهکار نامید.

️ مدیر انجمن تالاسمی با اشاره به فشار کاری سنگین بر بدنه سازمان انتقال خون، خاطرنشان کرد: می‌دانیم که کارکنان این سازمان با حضور در شیفت‌های طولانی، عملاً به جای دو یا سه نفر کار کردند.

️ عرب تأکید کرد: این تلاش صرفاً یک وظیفه اداری نبود، بلکه جهاد فی‌سبیل‌الله بود که از حراست و پشتیبانی تا تیم‌های عملیاتی انتقال خون را درگیر کرد.

️ وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان انتقال خون برای هدایت این شرایط بحرانی، ابراز امیدواری کرد که این خدمت‌رسانی با تدابیر مسئولان امر و مشارکت مردم نیکوکار با قوت ادامه یابد.

