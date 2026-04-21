مرگ جوان دیری در تصادف موتور سنگین با کمپرسی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر تصادف یک دستگاه موتورسنگین با کمپرسی ده چرخ روبروی روستایی الی شمالی، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ دیّر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه موتور سنگین از پشت به کمپرسی ده چرخ برخورد کرده و موتورسوار که پسر جوانی ۲۰ ساله بود ، علی رغم استفاده از کلاه ایمنی متاسفانه به علت شدت برخورد و آسیب به اندام‌های حیاتی بدن در دم فوت کرد.

گفتنی است پیش از این نیز چندین فقره تصادف موتور سنگین منجر به فوت در این محور اتفاق افتاده است.