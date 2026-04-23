  استانها
  2. بوشهر
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

تصادف مرگبار موتور سنگین در ورودی دیر؛ ۲ جوان جان باختند

تصادف مرگبار موتور سنگین در ورودی دیر؛ ۲ جوان جان باختند

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت:  یک دستگاه موتور سیکلت سنگین با ۲ سرنشین در حال ورود به بندر دیر و برخورد در میدان ورودی شرقی شهر دچار حادثه شد و ۲ نفر جان باختند.

حسن ناظمیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شدت برخورد به حدی بود که یکی از سرنشینان در همان دقایق اولیه و پیش از انتقال به مرکز درمانی، با وجود حضور سریع نیروهای اورژانس، جان خود را از دست داده بود.

وی افزود: سرنشین دوم نیز پس از انتقال به بیمارستان امام هادی(ع) دیر و انجام عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) به دلیل شدت آسیب‌ها علیرغم تلاش کادر درمان، فوت کرد.

ناظمیان‌پور با اشاره به روند افزایشی حوادث مرتبط با موتورهای سنگین در منطقه گفت: این حادثه سومین فوتی مربوط به راکبان موتور سیکلت‌های سنگین در یک هفته اخیر در بندر دیر است .

وی گفت: سه روز پیش نیز یک جوان دیگر در جاده ساحلی دیر بر اثر برخورد موتور سیکلت با یک کامیون کمپرسی جان خود را از دست داد.

وی با ابراز نگرانی از افزایش سوانح مرتبط با این نوع وسایل نقلیه، بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، حرکت با سرعت مطمئنه، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و پرهیز از تردد موتورهای سنگین در معابر عمومی و سطح شهر تأکید کرد و گفت: رعایت این نکات نقش مهمی در حفظ جان راکبان و جلوگیری از بروز حوادث تلخ دارد.

کد مطلب 6809389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها