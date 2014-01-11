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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

آتش‌سوزی پژو 405 یک کشته بر جای گذاشت

آتش‌سوزی پژو 405 یک کشته بر جای گذاشت

پارسیان - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر پارسیان از تصادف و آتش سوزی یک دستگاه پژو 405 و فوت سرنشین آن در محور پارسیان به بندرلنگه خبر داد.

رضا رضایی نسب امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در کیلومتر 75 محور پارسیان به بندرلنگه یک دستگاه پژو 405 به علت لغزندگی جاده و همچنین سرعت زیاد و عدم کنترل ماشین دچار انحراف به چپ و برخورد با یک دستگاه کمپرسی شد.

وی با بیان این که پژو 405 داری یک سرنشین بوده اشاره کرد و گفت:متاسفانه این حادثه منجر به آتش‌سوزی خودروی پژو 405 و فوت سرنشین آن شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پارسیان با اشاره به این که در روزهای بارانی باید با دقت بیشتری رانندگی کرد،گفت: زیرا سطح اصطکاک چرخ های اتومبیل با آسفالت سطح سواره رو در چنین مواقعی کاهش می یابد و باعث بروز تصادف می شود.

وی گفت: رانندگان با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن رانندگی کنند تا حادثه ای برای خود و دیگران پیش نیاورند.

 

 

کد مطلب 2212210

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