رضا رضایی نسب امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در کیلومتر 75 محور پارسیان به بندرلنگه یک دستگاه پژو 405 به علت لغزندگی جاده و همچنین سرعت زیاد و عدم کنترل ماشین دچار انحراف به چپ و برخورد با یک دستگاه کمپرسی شد.

وی با بیان این که پژو 405 داری یک سرنشین بوده اشاره کرد و گفت:متاسفانه این حادثه منجر به آتش‌سوزی خودروی پژو 405 و فوت سرنشین آن شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پارسیان با اشاره به این که در روزهای بارانی باید با دقت بیشتری رانندگی کرد،گفت: زیرا سطح اصطکاک چرخ های اتومبیل با آسفالت سطح سواره رو در چنین مواقعی کاهش می یابد و باعث بروز تصادف می شود.

وی گفت: رانندگان با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن رانندگی کنند تا حادثه ای برای خود و دیگران پیش نیاورند.