منابع استان قزوین باید صرف تولید و اشتغال واقعی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در جلسه شورای برنامه ریزی استان که ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مدیران نباید صرفاً ناظر تخصصی اعتبارات باشند، بلکه باید در جهت جذب اعتبارات کشوری تلاش کنند.

استاندار قزوین ابراز کرد: ۳۰ درصد اعتبارات در سطح استان و باقی از طریق وزارتخانه‌ها تأمین می‌شود و تقویت ارتباطات ملی و پیگیری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه بسیار اهمیت دارد و برخی دستگاه‌ها باید ارتباط مؤثرتری در سطح ملی داشته باشند و از ظرفیت اعتبارات وزارتخانه‌ها به‌درستی استفاده کنند و تنها به میزان بودجه اکتفا نکنند.

این مسئول واگذاری هوشمندانه پروژه‌ها به مدیریت شهری را راهکاری کلیدی دانست و افزود: این طرح‌ها باید متناسب با شرایط و کاربری به شهرداری‌ها واگذار شوند تا با تغییر کاربری زمین و استفاده از ظرفیت‌های محلی، پروژه‌های نیمه‌تمام شهرها و روستاها به سرانجام برسد البته این برنامه‌ریزی باید بر مبنای منابع واقعی باشد، نه صرفاً مصوبات روی کاغذ.

استاندار قزوین با اشاره به موفقیت در جذب ۱۵۸ درصدی منابع در حوزه آب، یادآور شد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌هاست، مدیران دستگاه‌ها باید فراتر از بودجه‌های استانی، با جدیت پیگیر تخصیص‌های ملی باشند.

وی همچنین بر ضرورت «مولدسازی» در حوزه‌های بهداشت و درمان و آب منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام باید با ترکیبی از مولدسازی و ظرفیت خیرین تکمیل شوند.

نوذری با اشاره به چالش‌های برخی صنایع، خواستار تصمیمات شجاعانه مدیران اقتصادی برای تأمین مالی و به‌روزرسانی وضعیت واحدهای تولیدی شد و ادامه داد: همچنین پروژه «سد بورمانک» را اولویت اصلی استان بوده و بر لزوم ردیف بودجه ملی برای آن لازم است و موضوع آمایش سرزمین نباید مقابل توسعه قرار گیرد، بلکه باید طرح‌های زیربنایی را در چارچوب آمایش و با کار جهادی پیش برد.

وی ابراز کرد: در حوزه کشاورزی و دامداری، ایشان بر تعیین دقیق ظرفیت بارگذاری گاو شیرده و طیور توجه شود، وقتی پرورش گاو شیرده به نیم هکتار زمین نیاز دارد، باید از ابتدا این ظرفیت‌ها تعریف و بر همان اساس زمین واگذار شود و ضوابط قانونی باید رعایت شود اما نگاه دستگاه‌ها حتماً باید حمایتی باشد.

استاندار قزوین مدیریت آب و پساب را حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: با انتقال ۶۰ میلیون مترمکعب آب از طالقان و وجود ۳۲ میلیون مترمکعب پساب، نباید اجازه هدررفت حتی یک مترمکعب را بدهیم؛ این پساب می‌تواند بسیاری از گره‌های آبی صنایع را باز کند.

وی با هشدار به دارندگان مجوزهای راکد، تأکید کرد: مجوزهای آبی که سال‌ها پیش صادر شده و اقدامی روی آن‌ها صورت نگرفته، باید بازنگری شود تا آب به دست سرمایه‌گذار واقعی برسد.

نوذری مطرح کرد: همچنین در بخش پنل‌های خورشیدی و طرح‌های گردشگری، برای کسانی که فقط زمین گرفته و کار را پیش نبرده‌اند، اخطار فسخ قرارداد صادر و زمین‌ها بازپس گرفته می‌شود، سیاست ما روشن است؛ منابع استان باید صرف تولید و اشتغال واقعی شود، نه اینکه در گروگان طرح‌های روی کاغذ باقی بماند.

وی افزود: گردشگری یکی از حیاتی‌ترین ظرفیت‌های توسعه استان است که باید به‌طور جدی تقویت شود ما با رویه ویلاسازی مخالفیم اما پروژه‌هایی نظیر هتل‌ها و مراکز پذیرایی باید مورد حمایت تمام‌عیار قرار گیرند.

وی در پایان با انتقاد از بروکراسی موجود در صدور مجوزها گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذار پس از گذر از استعلامات ۲۲گانه، گاهی در پایان مسیر با مخالفت مواجه می‌شود که تصمیم‌گیری نهایی باید سریع انجام شود؛ اگر اجرای پروژه‌ای به دلایلی مثل قرارگیری در حریم شهر مقدور نیست، باید پیش از آغاز استعلامات اعلام شود تا وقت و سرمایه مردم در پیچ‌وخم اداری هدر نرود، چراکه این روند طولانی موجب نارضایتی و آسیب به بدنه اقتصادی استان می‌شود.ش