تولید بیش از ۳۸ هزار تن ماهی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یکی از قطبهای اصلی تولید ماهیان سردآبی در کشور به شمار میرود، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری با وجود غیرساحلی بودن، رتبهای بینظیر در تولید انواع آبزیان دارد و در زمینه سایر تولیدات آبزی نیز در جایگاه پنجم کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار تن ماهی در ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی استان تولید شد. این میزان تولید در شرایطی به دست آمد که استان در ۹ ماهه نخست سال با خشکسالی شدید مواجه بود و لازم است از تلاش و همت پرورشدهندگان قدردانی شود.
احمدی همچنین از تولید ۴۷ میلیون قطعه بچهماهی در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان تولید نقش مهمی در پایداری زنجیره ارزش شیلات استان دارد.
حذف محدودیت ۲ کیلومتری احداث مزارع
مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از اقدامات مهم سال گذشته را حذف فاصله ۲۰۰۰ متری برای احداث مزارع جدید عنوان کرد و توضیح داد: این ممنوعیت از سال ۱۳۸۱ برقرار بود، اما با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، شرکت آب منطقهای، معاونت اقتصادی استانداری و سایر نهادهای نظارتی، دستورالعمل جدیدی جایگزین شد که ضمن حفظ کیفیت آب خروجی مزارع، از آلودگیهای زیستمحیطی نیز جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه آلودگی منابع آبی تنها به مزارع پرورش ماهی مربوط نیست، افزود: سموم کشاورزی و فاضلابهای روستایی نیز از عوامل مؤثر در آلودگی آب هستند و باید برای کاهش آنها برنامهریزی شود.
لغو ممنوعیت پرورش ماهی در قفس در سد کارون ۴
احمدی از لغو ممنوعیت دو ساله پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد کارون ۴ خبر داد و گفت: این ممنوعیت از سال ۱۴۰۲ توسط وزارت نیرو اعمال شده بود، اما با پیگیریهای انجامشده، مجوز برگزاری مزایده برای تولید ۱۵۰۰ تن ماهی صادر شد و مقدمات اجرای آن در حال انجام است. پیشبینی میشود مزایده طی یکی دو ماه آینده برگزار شود.
وی ساماندهی مزارع غیرمجاز در مناطق سبزکوه و بهشتآباد را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و افزود: امیدواریم این مزارع در سال جاری موفق به دریافت پروانه فعالیت شوند تا در مسیر توسعه قرار گیرند.
احمدی همچنین از آغاز فرآیندهای کارشناسی برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری خبر داد و گفت: استان باید از پرورش تکگونه خارج شود. رایزنیها و مکاتبات لازم انجام شده و کارگروه تخصصی تشکیل شده است. با تأمین اعتبار مطالعات، این طرح وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به صدور نخستین مجوز زنجیره ارزش ماهیان سردآبی و مجوز کشاورزی قراردادی در استان طی دهه گذشته گفت: ارزش تولیدات آبزیپروری استان در سال گذشته به ۱۲.۵ همت رسید که برای حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
احمدی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در صنعت پرورش ماهی اظهار داشت: در شرایط فعلی، قیمت فروش ماهی در بازار با قیمت تمامشده همخوانی ندارد و این موضوع فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. امیدواریم با برنامهریزی و حمایتهای لازم، این چالش برطرف شود.
