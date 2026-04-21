امام جمعه جاسک: پیوند امت و ولایت ناگسستنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری عصر سه شنبه در نشست هماندیشی و اعلام بیعت مشترک علمای اهلسنت و تشیع این شهرستان که به مناسبت آغاز زعامت رهبر انقلاب برگزار شد، اظهار داشت: امروز ایران اسلامی در یکی از حساسترین برهههای تاریخی خود قرار دارد و هوشیاری ملت و نخبگان، ضامن تداوم اقتدار میهن است.
وی با تبریک انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) از سوی مجلس خبرگان رهبری، افزود: این انتخاب هوشمندانه، تداومبخش مسیر امام راحل (ره) و استمرار دهنده راه پر افتخار مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است که موجب یأس دشمنان و امیدواری دلبستگان به نظام اسلامی شد.
وحدت فریقین؛ خنثیکننده توطئههای معاندان
حجتالاسلام والمسلمین ذاکری با تمجید از وفاداری علمای برجسته اهلسنت در کنار برادران تشیع در خطه ساحلی جاسک، تصریح کرد: دشمنان نظام تصور میکردند در فرآیند انتقال رهبری میتوانند رخنه و تفرقهای ایجاد کنند، اما بیعت قاطعانه علمای فریقین در سواحل مکران ثابت کرد که پیوند میان امت و ولایت، ریشهای عمیق و ناگسستنی دارد. این انسجام، سدی استوار در برابر جنگ نرم و نقشههای شوم استکبار جهانی است.
شایستگیهای علمی و مدیریتی سکاندار جدید انقلاب
امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ویژگیهای رهبر جدید انقلاب پرداخت و گفت: حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، شخصیتی فاضل، متقی و مسلط به مسائل راهبردی جهان اسلام هستند. ایشان با اشراف کامل بر اقتضائات زمانه، بهترین گزینه برای هدایت کشتی انقلاب در توفانهای پیش رو محسوب میشوند. روحانیت جاسک با شناخت کامل از توانمندیهای معظمله، حمایت مطلق خود را از ایشان اعلام میدارد.
آمادگی مرزداران مکران برای اجرای منویات ولایت
وی با تأکید بر اهمیت استراتژیک منطقه مکران در دکترین توسعه کشور، خاطرنشان کرد: ما در شهرستان جاسک، آمادگی کامل خود را برای اجرای دقیق و سریع منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب اعلام میکنیم. علمای شیعه و سنی در این منطقه، خود را سربازان صف اول دفاع از حریم ولایت و تمامیت ارضی کشور میدانند و برای تحقق آرمانهای تمدنساز انقلاب اسلامی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
نظر شما