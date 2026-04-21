ورمقانی: دانشگاه فرهنگیان مولد اصلی نسل آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر سه شنبه در دیدار با معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور و مدیران استانی این دانشگاه، اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژهای به حوزه آموزش و پرورش دارد و این رویکرد به سطوح استانی و مدیریتی نیز تسری یافته است.
وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان نقش کلیدی در آینده نظام آموزشی کشور ایفا میکند، افزود: فارغالتحصیلان این دانشگاه مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و از این رو، توجه به زیرساختها و تقویت این مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هزینهکرد در حوزه آموزش و پرورش را نوعی سرمایهگذاری بلندمدت عنوان کرد و گفت: هر میزان توجه و تخصیص منابع در این بخش، بهطور مستقیم در توسعه انسانی و پیشرفت کشور تأثیرگذار خواهد بود.
ورمقانی همچنین بر لزوم پیگیری برای تخصیص اعتبارات استانی به دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و افزود: حمایت از این دانشگاه باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳ هزار دانشجو در این مجموعه مشغول به تحصیل هستند و از این نظر، دانشگاه فرهنگیان کردستان یکی از گستردهترین مراکز آموزش معلم در کشور به شمار میرود.
وی افزود: توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت آموزشی از مهمترین نیازهای این دانشگاه است که با حمایت مسئولان میتواند محقق شود.
