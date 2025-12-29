به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر دوشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان با تأکید بر جایگاه مردم در پیشبرد برنامه‌های کلان کشور اظهار کرد: تجربه سال‌های پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که هر جا مردم پای کار آمده‌اند، بسیاری از گره‌ها باز شده و مشکلات با سرعت بیشتری حل شده است.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به موضوع آموزش و پرورش افزود: حضور رئیس‌جمهور در جلسات مرتبط با توسعه عدالت آموزشی در سفرهای استانی، نشان‌دهنده نگاه راهبردی دولت به آموزش به‌عنوان زیربنای پیشرفت و توسعه کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، گفت: بدون تردید هر جامعه‌ای که به آموزش و تربیت نسل آینده خود اهمیت دهد، مسیر رشد، تعالی و پیشرفت را با اطمینان بیشتری طی خواهد کرد.

ورمقانی با اشاره به نمونه‌های ارزشمند مشارکت مردمی در استان، از اقدام ایثارگرانه یک مادر دیواندره‌ای در اختصاص دیه فرزندش برای ساخت مدرسه یاد کرد و افزود: اینگونه اقدامات نشان می‌دهد که فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مردم کردستان ریشه‌دار است و می‌توان با تقویت ارتباط با خیرین، بسیاری از مشکلات آموزشی استان را برطرف کرد.

وی بر ضرورت تقویت تعامل میان رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها با فرمانداری‌ها و مردم تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به اهمیت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی، لازم است جلسات شورای آموزش و پرورش در سطح شهرستان‌ها به‌صورت منظم و هدفمند برگزار شود.

معاون استاندار کردستان همچنین به موضوع هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی بدون توجه به آموزش نیروی انسانی کافی نیست و باید دوره‌های توانمندسازی برای معلمان برگزار شود تا آنان بتوانند متناسب با تحولات روز، نقش مؤثرتری در تربیت دانش‌آموزان ایفا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین است و این مسیر باید با جدیت بیشتری در استان دنبال شود.