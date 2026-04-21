۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

اورتگا: ترامپ عقلش را از دست داده و اختلال روانی دارد

رئیس‌ جمهور نیکاراگوئه طی سخنانی در ارتباط با تجاوز آمریکا به ایران اعلام کرد: ترامپ عقلش را از دست داده و دچار اختلال روانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دان، «دانیل اورتگا» رئیس‌ جمهور نیکاراگوئه امروز سه شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ همتای آمریکایی اش به دلیل تجاوز به ایران که غرب آسیا و اقتصاد جهانی را آشفته کرده است، دارای عدم تعادل روانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «دانیل اورتگا» در مراسمی در ماناگوآ گفت: جنگی که رئیس جمهور فعلی آمریکا به راه انداخته، نمونه بارز کسی است که عقل خود را از دست داده و فکر می‌ کند می‌ تواند هر کاری که می‌ خواهد انجام دهد، هر نوع ظلمی.

وی سپس تصریح کرد که ترامپ دچار «اختلال روانی» است.

