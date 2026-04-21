توان دفاعی کشور در برابر هرگونه بدعهدی آماده پاسخ است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند عصر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه در قم با اشاره به وضعیت موجود کشور اظهار کرد: شرایط فعلی در عین مشخص بودن مسیر کلی، با نوعی عدم قطعیت همراه است و لازم است همه بخش‌ها آمادگی مواجهه با سناریوهای مختلف را داشته باشند.



وی با بیان اینکه روند مذاکرات با هدف تثبیت حقوق ملت ایران دنبال می‌شود افزود: در صورتی که این حقوق در میز مذاکره به‌طور کامل تأمین شود، کشور با اقتدار مسیر گفت‌وگو را ادامه خواهد داد و دستاوردهای به‌دست‌آمده را تثبیت می‌کند.



معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در کنار پیگیری منطق مذاکره، توانمندی‌های میدانی و قدرت دفاعی کشور در جای خود محفوظ است و هرگونه بدعهدی یا نقض تعهدات با واکنش متناسب مواجه خواهد شد.



وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن تصریح کرد: تجربه نشان داده است که طرف مقابل در صورت فراهم شدن فرصت، اهداف خود را از مسیر تقابل دنبال می‌کند و نمی‌توان به آن اعتماد داشت، از این رو آمادگی مستمر امری ضروری است.



زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران اشاره کرد و گفت: برخورداری از همسایگی گسترده و مسیرهای متنوع ارتباطی و تجاری، ظرفیت‌هایی را فراهم کرده که امکان اعمال محاصره کامل علیه کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.



وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌ها و دستاوردهای ملی افزود: تمرکز بر مشترکات، داشته‌ها و پیروزی‌ها می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و افزایش همدلی در جامعه منجر شود.



معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در روایت‌سازی بیان کرد: آنچه در میدان رخ می‌دهد، زمانی به‌درستی در افکار عمومی تثبیت می‌شود که روایت آن دقیق، همه‌جانبه و مبتنی بر اطلاعات کامل باشد و از ارائه روایت‌های ناقص یا یک‌سویه پرهیز شود.



وی افزود: نحوه روایت‌گری می‌تواند در تثبیت پیروزی‌ها و حتی ارتقای جایگاه کشور در مذاکرات اثرگذار باشد و از این منظر، مسئولیت رسانه‌ها، فعالان سیاسی و تریبون‌داران بسیار تعیین‌کننده است.



زینی‌وند با اشاره به جایگاه قم در حوزه اطلاع‌رسانی گفت: این استان از جمله مناطقی است که روایت‌ها در آن به‌خوبی شنیده و منتقل می‌شود و این موضوع، اهمیت نقش رسانه‌های این استان را دوچندان می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: کشور دارای اصول مشخص و چارچوب‌های معین است و همه فعالان رسانه‌ای و سیاسی باید در مسیر تبیین صحیح واقعیت‌ها، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.



معاون سیاسی وزیر کشور در پایان تأکید کرد: روایت پیروزی‌ها باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که تمامی مردم را دربرگیرد و هیچ‌یک از آحاد جامعه خارج از این دایره قرار نگیرند، چرا که مرحله پس از پیروزی، آغاز مسیر ساخت و پیشرفت کشور با مشارکت همگانی خواهد بود.