باراک: اهداف جنگ محقق نشد؛ اسرائیل به «دولت تابع آمریکا» تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، «ایهود باراک» نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی طی سخنانی اذعان کرد: طولانیترین جنگ در تاریخ اسرائیل بدون دستیابی به هیچ یک از اهداف اعلام شده، در حال پایان یافتن است.
بر اساس این گزارش، باراک در ادامه سخنانش افزود: پایان نیافتن جنگ، اسرائیل را در عرض چند هفته به سمت پیچیدگی های درهم تنیدهتری سوق خواهد داد. حماس در نوار غزه و حزبالله در لبنان همچنان فعال و به شدت در میدان نبرد تأثیرگذار هستند.
وی همچنین گفت: نظام در ایران توانست از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا رهایی یابد، در حالی که تهدیدهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکهای بالستیک آن همچنان پابرجاست و بعید است در هیچ توافق در حال شکل گیری از بین برود.
ایهود باراک هشدار داد: اسرائیل در جریان این نبرد به «دولتی تحت حمایت» تبدیل میشود که کاملا تابع آمریکا است. آمریکا اکنون تصمیمات عملیاتی و دیپلماتیک را به صورت دستورالعمل های خام و گاهی تحقیرآمیز به اسرائیل دیکته میکند.
