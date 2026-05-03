دادستان آستارا: بازار بزرگ ساحلی نیازمند ارتقای خدمات است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسنبیگی عصر یکشنبه در بازدید از بازار بزرگ ساحلی آستارا و دیدار با هیات امنای این بازار به همراه مسئولین شهرستان با اشاره به نقش محوری بازار بزرگ ساحلی در رونق اقتصادی منطقه اظهار کرد: بازارها تنها محل خرید و فروش کالا نیستند، بلکه بستر تعاملات اجتماعی و فرهنگی مردم نیز محسوب میشوند.
وی افزود: ایجاد فضایی امن، آرام و مطمئن برای فعالیتهای تجاری و اجتماعی در این بازار ضروری است.
دادستان آستارا با اشاره به برخی مشکلات موجود در بازار افزود: نبود دوربینهای مداربسته، فرسودگی سرویسهای بهداشتی و کمبود تابلوهای راهنما در ورودی بازار از جمله نواقصی است که باید به صورت فوری برطرف شود. این موارد علاوه بر کاهش کیفیت خدمات، میتواند احساس امنیت شهروندان و گردشگران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در پایان با صدور دستورات لازم برای پیگیری مشکلات مطرحشده، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی هیأت امنای بازار، شرایط مطلوبتری برای فعالیتهای اقتصادی و ارائه خدمات مناسب به مردم و مسافران در بازار بزرگ ساحلی فراهم خواهد شد.
نظر شما