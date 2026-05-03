  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

دادستان آستارا: بازار بزرگ ساحلی نیازمند ارتقای خدمات است

دادستان آستارا: بازار بزرگ ساحلی نیازمند ارتقای خدمات است

آستارا- دادستان آستارا با تأکید بر اهمیت امنیت و آرامش شهروندان و گردشگران، گفت: بازار بزرگ ساحلی نیازمند ارتقای خدمات و نظارت بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی عصر یکشنبه در بازدید از بازار بزرگ ساحلی آستارا و دیدار با هیات امنای این بازار به همراه مسئولین شهرستان با اشاره به نقش محوری بازار بزرگ ساحلی در رونق اقتصادی منطقه اظهار کرد: بازارها تنها محل خرید و فروش کالا نیستند، بلکه بستر تعاملات اجتماعی و فرهنگی مردم نیز محسوب می‌شوند.

وی افزود: ایجاد فضایی امن، آرام و مطمئن برای فعالیت‌های تجاری و اجتماعی در این بازار ضروری است.

دادستان آستارا با اشاره به برخی مشکلات موجود در بازار افزود: نبود دوربین‌های مداربسته، فرسودگی سرویس‌های بهداشتی و کمبود تابلوهای راهنما در ورودی بازار از جمله نواقصی است که باید به صورت فوری برطرف شود. این موارد علاوه بر کاهش کیفیت خدمات، می‌تواند احساس امنیت شهروندان و گردشگران را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان با صدور دستورات لازم برای پیگیری مشکلات مطرح‌شده، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی هیأت امنای بازار، شرایط مطلوب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات مناسب به مردم و مسافران در بازار بزرگ ساحلی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6819147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها