به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با استاندار و جمعی از مدیران استان خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت جنگ تحمیلی سوم دولت و مدیران استانداری خراسان رضوی با اقتدار عظیم و مجاهدتی مثال زدنی پا به پای مردم در حرکت بودند و به خوبی نسبت به مسائل و نیازهای مردم پاسخگو بودند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: امیدوارم خداوند متعال به همه شما عزیزان جزای خیر بدهد و به توفیقات شما بیفزاید؛ خوشبختانه در این مدتی که جنگ تحمیلی سوم در کشور شروع شد، دولت یک شخصیت عظیم و اقتدار قابل توجهی نسبت به مدیریت کشور از خود نشان داد که از این جهت از استاندار و سایر مدیران استان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه مجموعه استانداری خراسان رضوی در این مدت جنگ تحمیلی سوم تلاش فوق‌العاده‌ای جهت تامین نیازهای مردم و کمبودهای زندگی آنان داشتند، افزود: الحمدالله این رسیدگی و تلاش در شهرستان‌های استان نیز به خوبی صورت گرفته است که در این زمینه نیز از همت عالی دولت و شما برادران عزیز تشکر می‌کنم.

علم الهدی ادامه داد: شما عزیزان در این ایام پا به پای مردم حرکت کردید، به این معنا که با شروع جنگ و حضور مردم در تجمعات، سطح مطالبات آنان بیشتر شد و شما نیز تلاش کردید که در مدیریت خود پا به پای این مطالبات حرکت کنید که این موضوع موجب سرافرازی ما شد. پیش از جنگ تحمیلی سوم به دلیل وجود ناترازی ها و کمبودهای معیشتی مردم ناراضی بودند و دولت نیز با چالش روبرو شده بود که خوشبختانه این موارد نیز در این چهل روز اخیر به خوبی مدیریت و جبران شد.

امام جمعه مشهد با توضیح نحوه انتخاب رهبری جدید ابراز کرد: شما عزیزان به عنوان قشر نخبگان مدیریتی استان باید بدانید که مسأله انتخاب رهبر یک انتخاب احساسی نبود، دلیل این انتخاب به دلیل ویژگی منحصر به فرد ایشان در نزدیکی و همراهی در مدیریت کشور با مقام معظم رهبری شهید بوده است که سایر گزینه‌های مطرح شده آن را نداشتند. از طرفی فقاهت، عدالت و اجتهاد ایشان مورد تایید اکثریت مجلس خبرگان بود.