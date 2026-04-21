۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

فرمانده انتظامی لرستان شهادت «میلاد مرادی تبار» را تسلیت گفت

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان در پیامی، شهادت استوار یکم «میلاد مرادی تبار» که در جریان درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «محمدرضا هاشمی فر» فرمانده انتظامی لرستان، در پی شهادت فداکارانه استوار یکم «میلاد مرادی تبار»، با صدور پیامی ضمن تبریک و تسلیت این ضایعه بزرگ، مقام والای این شهید سرافراز را ستود و بر تداوم راه مجاهدت آمیز حافظان امنیت تأکید کرد.

متن پیام به این شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت افتخارآفرین استوار یکم «میلاد مرادی تبار»، این جوان پاک‌نهاد، مؤمن و غیور که در سحرگاه امروز و در خط مقدم صیانت از امنیت مردم در مقابله با اشرار مسلح به فیض عظمای شهادت نائل آمد، قلب خانواده بزرگ انتظامی و مردم قدرشناس استان لرستان را اندوهگین ساخت.

این سرباز فداکار امنیت، با نثار جان خویش بار دیگر به همگان ثابت کرد که حافظان نظم و آرامش جامعه، در مسیر پاسداری از آسایش مردم لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند و جان‌فشانی در راه خدا، میهن و امنیت را با افتخار برگزیده‌اند.

اینجانب ضمن عرض تبریک به محضر روح بلند این شهید والامقام و خانواده معزز و صبور ایشان، و همچنین ملت شریف لرستان، این ضایعه سنگین را تسلیت می‌گویم و اطمینان می‌دهم راه این شهید عزیز و تمامی شهدای جان‌برکف امنیت باقدرت و صلابت ادامه خواهد یافت.

از خداوند متعال برای این شهید سرافراز علوّ درجات و برای بازماندگان گرامی صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

