آغاز کاشت ۵۰ هزار نهال امید در آزادراه شیراز–اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز طرح «کاشت ۵۰ هزار نهال امید» در آزادراه شیراز–اصفهان، به یاد فرشته‌های شهید دبستان شجره طیبه میناب و با حضور مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اصفهان–شیراز و مدیرکل منابع طبیعی استان فارس آغاز شد.

در این مراسم، مدیرعامل شرکت آزادراه شیراز–اصفهان ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اعلام کرد: امروز اجرای طرح کاشت ۵۰ هزار اصله نهال در مسیر آزادراه شیراز–اصفهان آغاز شده است. محمدیان با اشاره به اهداف این برنامه افزود: این طرح با هدف بهبود منظر مسیر، ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و ایجاد فضای سبز سازگار با شرایط اقلیمی منطقه اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در فاز نخست حدود ۲۰ هزار اصله نهال به نام شهدای فرشته میناب کاشته شده و این اقدام ادای احترامی به دانش‌آموزان شهید محسوب می‌شود. مدیرعامل آزادراه همچنین تصریح کرد: در قالب طرح جامع کمربند سبز آزادراه، قرار است حدود ۱۰۰ کیلومتر از مسیر تحت پوشش فضای سبز قرار گیرد که نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش ایمنی خواهد داشت. او در پایان از همکاری منابع طبیعی فارس، دستگاه‌های اجرایی، راهداری و مسئولان استانی تقدیر کرد.

در ادامه مراسم، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با اشاره به تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۴ میان این اداره‌کل و شرکت آزادراه اصفهان–شیراز گفت: بر اساس این توافق، کاشت ۵۰ هزار اصله نهال در حاشیه آزادراه به‌عنوان کمربند سبز پیش‌بینی شده است. منتصری افزود: گونه‌های انتخاب‌شده بومی و مقاوم به کم‌آبی هستند و با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری کامل دارند.

وی تأکید کرد: منابع طبیعی در تأمین بخشی از نهال‌های مورد نیاز و ارائه اصول فنی کاشت با شرکت مجری همراه بوده است. مدیرکل منابع طبیعی فارس اظهار امیدواری کرد که پویش «نهال امید» که در فاز نخست منجر به کاشت ۲۰ هزار نهال شده، در سال‌های آینده به درختانی تنومند تبدیل شود و به نمادی از ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید، بدل گردد.

او افزود: اجرای این طرح علاوه بر توسعه فضای سبز، پیام‌آور همبستگی و ایستادگی مردم و نیروهای خدوم انتظامی کشور خواهد بود.