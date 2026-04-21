به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور حقیقت پور شامگاه سه شنبه د اجتماع اقتدار مردم مرکز استان سمنان در معراج الشهدای میدان سعدی، ضمن اشاره به حوادث اخیر به خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیان کرد: ملت ایران از تهدید دشمنان نمی ترسد زیرا با قدرت ایمان، با صلابت در میدان ایستاده است.

وی با بیان اینکه مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان هستند، گفت: با تکیه بر این قدرت، ایران اسلامی در حال تبدیل شدن به چهارمین قدرت برتر دنیا است.

فرمانده اسبق سپاه قدس با بیان اینکه ملت ایران همواره به هر تهدیدی پاسخ دندان شکن می دهد، بیان کرد: نیروهای مسلح کشورمان با قدرت ایمان و اتکای به جوانان مومن و انقلابی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب، به یکی از مقتدرترین نیروهای مسلح دنیا بدل شده است.

حقیقت پور با بیان اینکه چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ ۴۴ روزه نیروهای مسلح ایران اسلامی همه توان و ادوات و تجهیزات خودشان را در برابر دشمن رو نکردند، تاکید کرد: نیروهای مسلح ما توانی مضاعف دارند که قدرت آن بر جهانیان پوشیده است.

وی با بیان اینکه در صورتی که دشمن به عداوت و تهدیدات خودش ادامه دهد، نیروهای مسلح ایران اسلامی شگفتانه‌های بزرگی برای دنیا رو خواهند کرد، افزود: دشمن باید منتظر شگفتی سازی دوباره از نیروهای مسلح ایران اسلامی باشد.