۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۳

فراجا: سپاه پاسداران شجره‌ای طیبه‌ که در جان ملت ریشه دوانیده است

فرماندهی انتظامی کشور در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: سپاه پاسداران، چونان شجره‌ای طیبه در جان ملت ریشه دوانید و به مرور زمان، درخت تناوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران آمده است: در سپیده‌ دمان تاریخ معاصر ایران، آنگاه که نهال انقلاب اسلامی، از خاک ایمان رویید، سپاه پاسداران، چونان شجره‌ای طیبه، در جان ملت ریشه دوانید و به مرور زمان، درخت تناوری گردید برای سایه‌گستری در عرصه‌ی پاسداری از خاک وطن و اقتدار ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

در این پیام تصریح شده، در اوراق زرین دفاع مقدس، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با مفاهیمی چون ایثار، اقتدار و شجاعت عجین شده است که جنگ رمضان، تنها یک ورق از این اوراق زرین است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهداء و فرماندهان شهید این نهاد مقدس، بویژه سرلشکر شهید سلامی و سرلشکر شهید پاکپور، این روز خجسته را به محضر فرمانده معظم کل قوا، فرماندهان، پاسداران و خانواده‌های معزز آنان تبریک عرض نموده، توفیق، سربلندی و دوام عزت روز افزون شان را از درگاه حضرت باریتعالی، مسئلت می نماید.

    • حمید IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار مردم ایران است خدا نگهدارشان

