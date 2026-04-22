به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی و به گفته مقامات وزارت دفاع ایالات متحده، دولت دونالد ترامپ در حال پیگیری تصویب بودجه دفاعی بی‌سابقه‌ای به ارزش ۱.۵ تریلیون دلار است؛ رقمی که ۷۵۰ میلیارد دلار از آن به‌اصطلاح به «اولویت‌های ریاست‌جمهوری» از جمله سامانه دفاع موشکی «گنبد طلایی»، توسعه پهپادها، هوش مصنوعی و تقویت مجتمع نظامی-صنعتی اختصاص می‌یابد.

این پیشنهاد حاکی از افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته است و در صورت تصویب، بزرگترین بودجه نظامی ایالات متحده از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب خواهد شد. تمرکز اصلی این طرح بر حفظ برتری هوایی و فضایی، دو برابر کردن بودجه نیروی فضایی و گسترش توانمندی‌های پهپادی عنوان شده است.

بر اساس جزئیات منتشر شده ، این برنامه شامل ۱۰۲ میلیارد دلار برای توسعه و خرید هواپیما، ۷۵ میلیارد دلار برای فناوری‌های مرتبط با پهپادها و ۶۵ میلیارد دلار برای ساخت ناوهای جنگی در قالب طرح «ناوگان طلایی» است.

در بخش دیگری از این بودجه، افزایش قابل توجه هزینه‌های مرتبط با امنیت داخلی، گسترش قراردادهای بلندمدت تسلیحاتی و اختصاص ۲.۳ میلیارد دلار برای امنیت مرزی در نظر گرفته شده است. همچنین افزایش حقوق نظامیان و اضافه شدن ۴۴ هزار نیرو به بدنه ارتش از دیگر محورهای این طرح است.

این در حالی است که هزینه‌های مرتبط با جنگ جاری علیه ایران در این بودجه لحاظ نشده و انتظار می‌رود دولت آمریکا برای آن، درخواست بودجه‌ای جداگانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارائه دهد.