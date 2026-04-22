سردار موحد: سپاه ستون استواری برای حفاظت از انقلاب و ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد در پیامی به مناسبت دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه)، و شهدای والامقام این نهاد، اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از متن و بطن جامعه برخاسته و امروز به دژی مستحکم برای پاسداری از اسلام، انقلاب و ملت ایران تبدیل شده است.

وی افزود: سپاه مظهر تولی و تبری و مجموعه‌ای از سبزپوشان مکتبی و ولایی است که در مکتب حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام عشق، جهاد و شهادت را آموخته‌اند. این نهاد انقلابی امروز به نیروی بازدارنده، مقتدر و تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی بدل شده و با دستیابی به نوآوری‌های شگرف در عرصه‌های دفاعی و فنی، یأس و استیصال را بر اردوگاه دشمنان اسلام مستولی کرده است.

فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: سپاه علاوه بر میدان‌های نبرد نظامی و امنیتی، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر، امداد و نجات در بلایای طبیعی، و پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حضور داشته و تکیه‌گاهی مستحکم برای نظام، رهبری و مردم ایران اسلامی است.

سرتیپ دوم پاسدار موحد در پایان پیام خود تأکید کرد: این مسیر نورانی را تحت هدایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با بصیرت، نوآوری و جهاد بی‌وقفه ادامه خواهیم داد تا غلبه نهایی بر جبهه کفر و استکبار جهانی حاصل شود.