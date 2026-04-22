به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک‌روش صبح چهارشنبه در بازدید میدانی اعضای کمیسیون عمران شورا از سه پروژه عمران شهری در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی کلیدی این شهر بوشهر با اعلام خبر پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه گذر غرب تنگک‌ها ، بر اهمیت این طرح زیرساختی برای شهروندان بوشهری تأکید کرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر در این خصوص توضیح داد: این گذر که با هدف روان‌سازی ترافیک و توسعه منطقه‌ای در غرب تنگک‌ها طراحی شده، دارای طولی حدود چهار کیلومتر است و تاکنون بیش از ۹۰ درصد عملیات اجرایی آن تکمیل شده است

نیک‌روش خاطرنشان کرد که میزان اعتبار هزینه‌شده برای این پروژه تا به امروز بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به تأثیر اجرای این پروژه در تسهیل رفت‌وآمد شهروندان در محلات جنوبی و همچنین توسعه منطقه‌ای غرب تنگک‌ها، اذعان کرد: قرار گرفتن بخشی از مسیر این گذر در زمین‌های دارای معارض، موجب بروز تأخیراتی در روند اجرایی پروژه شده بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع این موانع مالکیتی، شاهد بهره‌برداری کامل از این گذر مهم در آینده نزدیک باشیم.



احیای خانه مشروطه؛ گامی در جهت حفظ میراث فرهنگی

نیک‌روش همچنین به تشریح وضعیت پروژه احیای خانه مشروطه سومین خانه مشروطیت در بندر بوشهر پرداخت و این اقدام را یکی از وظایف مهم شهرداری و شورای اسلامی شهر در راستای حفظ و ارتقای بافت فرهنگی-تاریخی بندر بوشهر برشمرد.

وی اعلام کرد: عملیات اجرایی این پروژه مهم فرهنگی در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح، تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف اجرای طرح احیای خانه مشروطه شده است تا این اثر تاریخی با بهترین کیفیت بازسازی و در دسترس عموم قرار گیرد.

ساماندهی ورودی شهر؛ بهسازی تقاطع شهید رئیسی

نیک‌روش به پروژه بهسازی و محوطه‌سازی تقاطع شهید رئیسی به خیابان آزادی اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های در دست اجرای شهرداری برای ساماندهی و زیباسازی ورودی شهر است.

وی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر هشت و نیم میلیارد تومان در حال اجرا است و با تکمیل آن، شاهد بهبود سیمای ورودی شهر و تسهیل تردد در این نقطه خواهیم بود.

وی گفت: این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مستمر مدیریت شهری بوشهر برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی، حفظ میراث فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

در این برنامه اعضای کمیسیون عمران شورای با حضور در سه پروژه عمرانی گذر ۲۴ متری غرب تنگک ها ، ساختمان مشروطه و بهسازی و محوطه سازی تقاطع میدان شهید رییسی به خیایان آزادی ، از روند اجرای آن‌ها بازدید کرده و در جریان وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه ها ، چالش‌های موجود و نیازهای فنی آنها فرار گرفتند.

اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای فنی و مصالح باکیفیت در اجرای طرح‌ها، خواستار تسریع در روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شدند تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.