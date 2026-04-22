به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گروه بندی انجام شده تیم ملی والیبال ساحلی الف کشورمان با کشورهای چین(2)،سریلانکا،بوتان و سوریه همگروه شد و تیم ملی والیبال ساحلی ب کشورمان با کشورهای قطر،مالدیو و ازبکستان همگروه گردید. در این دوره از رقابت ها 35 تیم از کشورهای مختلف آسیایی در 8 گروه(3 گروه با 5 تیم و 5 گروه با 4 تیم) تقسیم شدند.برخی کشورها با دو تیم شرکت کرده اند.

ملی‌پوشان کشورمان ضمن ادامه تمرینات خود در سانیا دو دیدار تدارکاتی و دوستانه با تیم‌های عمان و لبنان برگزار کردند تا با آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت کنند. عباس پورعسگری، علیرضا آقاجانی، ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی بازیکنان تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران هستند که به همراه رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان در این بازی‌ها شرکت کردند.

مسابقات والیبال ساحلی بازی های آسیایی ساحلی از روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت شروع می‌شود و روز چهارشنبه نهم اردیبهشت با معرفی قهرمانان به پایان می‌رسد.