هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار اوایل وقت شنبه (۱۵ فروردین) و پایان آن اواخر وقت سهشنبه (۱۸ فروردین) خواهد بود.
وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( گاهی تا۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتیمتر)، بارش پراکنده باران از مخاطرات این هشدار است.
منطقه اثر این هشدار بهتناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.
افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.
اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.
