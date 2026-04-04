۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار اوایل وقت شنبه (۱۵ فروردین) و پایان آن اواخر وقت سه‌شنبه (۱۸ فروردین) خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( گاهی تا۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر)، بارش پراکنده باران از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار به‌تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

