به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در بازدید از مجتمع آموزشی-زیارتی کهگیلویه و بویراحمد در شلمچه اظهار کرد: این مجموعه با هدف خدمت‌رسانی بهتر به زائران عتبات عالیات به‌ویژه در ایام پیاده‌روی اربعین و همچنین کاروان‌های راهیان نور در حال احداث است و نقش مهمی در رفاه زائران دارد.

وی افزود: این پروژه با اعتبارات ۸ میلیاردی مسئولیت‌های اجتماعی نفت و اعتبار استانی توسط اداره‌کل نوسازی مدارس استان در حال ساخت است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و بازدیدهای مکرر دستگاه‌های متولی، این پروژه از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار است و امیدواریم هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی اظهار کرد: این مجتمع علاوه بر اسکان و خدمات‌رسانی به زائران، فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم و ایثارگری‌های مردم کهگیلویه و بویراحمد به زائران ایرانی و خارجی را فراهم می کند.