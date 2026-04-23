تزریق منابع بانکی به بخش تولید پادزهر رکود و ضامن ثبات بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در نشست راهبردی تأمین مالی پروژههای اقتصادی و عمرانی آذربایجانغربی با قدردانی از ایستادگی مردم و همت فعالان اقتصادی در مواجهه با چالش های اخیر، افزود: آذربایجان غربی در هفتههای اخیر با مدیریت شبانهروزی گمرکات و پایانههای مرزی، اجازه توقف چرخ تولید را نداد و امروز شاهد وفور کالا و ثبات قیمتها در بازار استان هستیم.
وی همچنین با نقد برخی سیاستهای انقباضی و بوروکراسیهای بازدارنده بانکی، خاطرنشان کرد: اگر منابع به سمت محصول و تقویت توان تولید هدایت شود، نتیجه آن رونق و اشتغال خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی افزود: انتظار ما از بانک ملی و وزارت اقتصاد این است که با افزایش اختیارات استانی و تسهیل در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، اجازه ندهند انگیزه تولیدکنندگان در پیچوخمهای اداری آسیب ببیند.
رحمانی همچنین با اشاره به دستاوردهای شاخص استان در جذب سرمایهگذاری خارجی و نوسازی زیرساختها، اضافه کرد: آذربایجانغربی امروز ویترین امنیت و جذابیت سرمایهگذاری است.
وی خواستار تصویب بستههای حمایتی ویژه برای واحدهای آسیبدیده و تسریع در اجرای مصوبات سرمایهگذاری شده و افزود: با همافزایی میان دولت و نظام بانکی، آذربایجانغربی قادر است علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ناترازیهای کالا در سطح ملی را پوشش دهد.
مدیرعامل بانک ملی ایران و معاون وزیر اقتصاد نیز با استقبال از طرحهای پیشنهادی مدیریت ارشد استان، بر آمادگی کامل شبکه بانکی و ارکان وزارتخانه برای همراهی با برنامههای توسعهای آذربایجان غربی و رفع چالشهای مالی فعالان اقتصادی تأکید کردند.
