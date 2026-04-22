 امام جمعه دشتستان: موکب‌ ها پایگاهی برای تربیت نسل جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح صبح چهارشنبه در نشست با موکب داران و خادمان مردمی با اشاره به جایگاه والای خدمت به مردم و همراهی با حرکتهای دینی و مردمی خاطرنشان کرد: فعالیت موکبها صرفاً یک کار اجرایی یا خدماتی نیست، بلکه ریشه در اخلاص، معنویت و عشق به خدمت دارد و از این رو دارای ارزش معنوی بالایی است.
وی با بیان اینکه موکبها امروز فقط محل پذیرایی نیستند، افزود: فعالیتهای فرهنگی، تولید محتوا، اجرای برنامههای هنری، ایجاد فضای معنوی در مراسم، تقویت بنیان خانواده و افزایش همدلی اجتماعی بخشی از رسالت مهم موکبهاست که آثار تربیتی و فرهنگی قابل توجهی به همراه دارد.
امام جمعه دشتستان اداره موکبها با روحیه محبت، اخلاق و خلاقیت را زمینه ساز تربیت نسل جوان، ایجاد نشاط معنوی و تقویت همبستگی اجتماعی دانست.
وی همچنین با تأکید بر روحیه ایثار، بخشش و گمنامی در فعالیتهای موکبها، این خدمتها را مصداق جهاد عنوان کرد و گفت: هر خدمت، لبخند، پذیرایی و تلاشی که در این مجموعهها انجام میشود، در مسیر الهی و جهاد فی سبیلالله است.
حجةالاسلام مصلح همچنین خواستار توجه بیشتر موکبداران به بخشهای آموزشی و فرهنگی شد و تقویت فرهنگ خانواده، پاسخگویی به نیازهای جوانان، ارتقای سواد رسانهای، ایجاد فضای اخلاقی و ترویج روحیه همدلی را از محورهای مهم برنامهها برشمرد.
وی مدیریت دقیق زمان، نظم، رعایت حقوق شهروندی و احترام به ساکنان و کسبه اطراف محل فعالیت موکبها را نیز از ضروریات اجرای برنامهها دانست.
امام جمعه دشتستان با قدردانی از تلاشهای مستمر موکبداران گفت: خدمات مردمی موکبها سرمایهای ماندگار است که آثار آن در دلهای مردم باقی میماند و پاداش معنوی آن در دنیا و آخرت نصیب خدمتگزاران خواهد شد.
