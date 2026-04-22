احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شرایط جنگی، اظهار کرد: در دوره جنگ، تحلیل دقیقی از روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام شد و تلاش کردیم تأمین مالی به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی افزود: در شرایط جنگی حاکم بر کشور، اولویت ما جلوگیری از توقف پروژه‌ها بود؛ به همین دلیل پیگیری‌های روزانه و مستمر از شبکه بانکی انجام شد تا جریان مالی پروژه‌ها حفظ شود. از ۹ اسفند، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، تا اواخر فروردین‌ماه، بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان به پروژه‌ها تزریق شد تا از رکود و توقف جلوگیری شود و عملیات اجرایی به‌صورت بی‌وقفه ادامه یابد.

مسعودی بیان کرد: حدود نیمی از این منابع، یعنی نزدیک به ۴.۵ همت، از محل تسهیلات بانکی و مابقی از محل آورده متقاضیان تأمین شد تا پیمانکاران بتوانند برای تأمین مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی، منابع کافی در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: با این حال، در برخی مناطق که در جغرافیای جنگ قرار داشتند، تعطیلی پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، چراکه حفظ جان نیروهای انسانی و رعایت ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل در اولویت قرار داشت. برخی از سایت‌های نهضت ملی مسکن در نزدیکی اهداف مورد اصابت قرار داشتند و به همین دلیل، توقف موقت فعالیت در این پروژه‌ها ضروری بود.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود ۶۰ درصد واحدهای نهضت ملی مسکن در پهنه‌های پرخطر و مناطق درگیر جنگ قرار داشتند که این موضوع باعث ایجاد وقفه در روند اجرای آن‌ها شد.

وی تصریح کرد: در صورت پایان کامل شرایط جنگی، برنامه‌ریزی شده است با افزایش شیفت‌های کاری و فعال‌سازی تمامی جبهه‌های کاری، تأخیرهای ایجادشده جبران شود. تعطیلات نوروز نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده، بر روند اجرای پروژه‌ها اثر گذاشت، چراکه در هفته اول فروردین، بخش قابل‌توجهی از نیروهای اجرایی به شهرهای محل سکونت خود بازمی‌گردند و ظرفیت اجرایی کاهش می‌یابد.

مسعودی گفت: با این وجود، در مناطقی که خارج از محدوده جنگی بودند، پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یافت و تلاش شد جریان نقدینگی و تأمین مالی به‌صورت پایدار حفظ شود. در حال حاضر، مشکل جدی در تأمین مصالح ساختمانی وجود ندارد و با توجه به ذخایر قبلی و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه مصالح در بازار انجام شده است.

وی افزود: با این حال، آثار اقتصادی جنگ و افزایش نرخ تورم، منجر به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و افزایش دستمزد نیروی انسانی شده که این موضوع بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها تأثیرگذار است. برای مدیریت این شرایط، در حال بررسی و طراحی بسته‌های حمایتی هستیم تا بتوانیم از طریق دسته‌بندی پروژه‌ها و اخذ مصوبات لازم از شورای عالی مسکن، بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کنیم.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی پروژه‌ها که آماده افتتاح هستند، مشکل اصلی به زیرساخت‌هایی مانند آب، فاضلاب و آسفالت بازمی‌گردد که تکمیل آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی این زیرساخت‌ها ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده تکمیل شود تا واحدهای آماده، پس از رفع نواقص، به متقاضیان تحویل داده شوند.