تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) نکا در نقطه پایانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی اندراتی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بهشهر، با اشاره به نقش رسانهها در تبیین واقعیتهای جامعه اظهار کرد: امروز دشمن با سیاهنمایی تلاش میکند کشور را ناکارآمد جلوه دهد و در این شرایط، رسالت خبرنگاران در بیان واقعیتها و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی صحیح میتواند دستاوردهای نظام را برای مردم ملموستر کند، افزود: امروز اگر یک اقدام و یک عدد را بهدرستی تبیین کنیم، میتواند چند برابر اثرگذاری داشته باشد و مردم باید بدانند این عمران و آبادانی از کجا شکل گرفته است.
شریعتی با اشاره به مطالبات مردم شرق مازندران در ابتدای مجلس یازدهم گفت: تکمیل گازرسانی به روستاهای حوزه انتخابیه یکی از مطالبات جدی بود و در آغاز این دوره حدود ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار نبودند که با پیگیریهای انجامشده، گازرسانی به این روستاها تکمیل شد.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس افزود: در ابتدای مجلس یازدهم نرخ بهرهمندی روستاها از طرحهای بهسازی حدود ۵۰ درصد بود که امروز این رقم به حدود ۹۰ درصد رسیده و شرق مازندران در این حوزه از مناطق پیشرو کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: امیدواریم با لطف الهی و برنامهریزی مدیران، نرخ بهرهمندی روستاهای منطقه از طرحهای بهسازی به ۱۰۰ درصد برسد.
شریعتی توسعه زیرساختهای ارتباطی را از دیگر مطالبات جدی منطقه عنوان کرد و گفت: در ابتدای مجلس یازدهم میزان بهرهمندی مردم از پوشش تلفن همراه و اینترنت حدود ۵۰ درصد بود که امروز این رقم به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی درباره وضعیت راههای روستایی نیز اظهار کرد: در ابتدای این دوره نرخ بهرهمندی مردم از راههای روستایی حدود ۳۵ درصد بود که امروز به حدود ۷۰ درصد رسیده و حدود دو ماه پیش نیز توافقی با رئیس سازمان راهداری کشور برای اجرای ۷۰ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد.
توسعه زیرساختهای آب و درمان در شرق مازندران
شریعتی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آب شرب و کشاورزی گفت: سد گلورد به لطف الهی تکمیل شده و با توجه به کاهش دبی آب شرب به نصف، با هماهنگی وزارت نیرو تصفیهخانهای در شهرستان نکا در حال احداث است که امیدواریم در دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در مناطق کوهستانی شهرستان نکا نیز چهار مجتمع آبرسانی در کچپمحله، استخرپشت، زنگت و نوده تعریف شده که از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس ادامه داد: تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) نکا در نقطه پایانی قرار دارد و با بهرهبرداری از آن، بخش مهمی از نیازهای درمانی شهرستان تأمین خواهد شد.
وی توسعه بیمارستان خاتم، احداث فاز دوم بیمارستان ثامن گلوگاه و آموزشی شدن بیمارستان خاتم را از دیگر اقدامات حوزه درمان برشمرد و گفت: امیدواریم با تکمیل این پروژهها، نیازهای درمانی منطقه بیش از گذشته تأمین شود.
شریعتی با اشاره به معضل پسماند گفت: کارخانه کمپوست بهشهر با مشارکت پنج شهرستان، گام مهمی برای حل اساسی معضل پسماند شرق مازندران برداشته است.
وی درباره کریدور گلوگاه ـ دامغان نیز اظهار کرد: اقدامات اداری و تأمین منابع این پروژه انجام شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد که میتواند زمینهساز تحول و رونق اقتصادی شرق مازندران باشد.
سرمایهگذاری، فاضلاب و پروژههای پیشران منطقه
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس تحقق منطقه آزاد مازندران را از مطالبات مهم منطقه دانست و گفت: این مطالبه به لطف خدا محقق شده و امروز شاهد ورود تجار و سرمایهگذاران به منطقه هستیم.
وی با اشاره به ظرفیت بندر امیرآباد افزود: امروز قریب به ۲ هزار دستگاه در امیرآباد فعالیت دارند و این ظرفیت میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی شرق مازندران ایفا کند.
شریعتی با اشاره به پروژههای فاضلاب شهری گفت: پروژه فاضلاب شهری بهشهر و همچنین پروژه فاضلاب شهری گلوگاه و بهشهر آغاز شده و برای شهرستان نکا نیز پروژه فاضلاب شهری تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای فاضلاب شهری علاوه بر حل مشکلات زیستمحیطی، میتواند در مدیریت منابع آب و کاهش دغدغه فرونشست زمین مؤثر باشد.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس درباره مازوتسوزی نیروگاه شهید سلیمی نکا نیز گفت: در تأمین سوخت نیروگاهها اولویت نخست گاز، اولویت دوم گازوئیل و اولویت سوم مازوت است و در این زمینه با وزیران نیرو و نفت دیدار و موضوع را پیگیری کردهایم.
وی افزود: موضوع مازوتسوزی تنها مربوط به نیروگاه شهید سلیمی نکا نیست و نیروگاههای دیگری در سراسر کشور نیز شرایط مشابه دارند.
شریعتی همچنین با اشاره به شهرک صنعتی شهید سلیمانی گفت: این شهرک میتواند شرق مازندران را متحول کند و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی در پایان از کلنگزنی شهر جدید گلوگاه در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه با پیشبینی احداث پنج هزار واحد مسکونی، گام دیگری برای توسعه و تأمین نیاز مسکن منطقه خواهد بود.
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