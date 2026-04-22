سامانه بارشی شرق استان سمنان را ترک کرد؛ ثبت ۱۱میلیمتری در دیزج شاهرود

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش باران در ۲۴ ساعت منتهی به دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نقاط مختلف استان سمنان را در بر گرفت، بیان کرد: از آنجا که سامانه کم فشار بارشی در روز دوشنبه غرب استان و در روز سه شنبه نقاط شرقی را تحت تاثیر قرار داد، بارش ها ۲۴ ساعت اخیر عمدتاً در مناطق شرق نشین بوده است.

وی افزود: به این ترتیب در ۲۴ ساعت اخیر در شاهرود نیم میلیمتر، دامغان ۳.۷ میلیمتر، بیارجمند نیم میلیمتر، میامی ۲.۸ میلیمتر، رضوان ۱.۳ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در قلعه نوخرقان ۶.۴ میلیمتر و در بسطام ۱.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شد، تاکید کرد: در مجن ۴.۸ میلیمتر، کلاته خیج سه میلیمتر، باغستان یک میلیمتر، نزدین سه میلیمتر و فرومد چهار میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

مصطفوی ادامه داد: در حسین آباد کالپوش طی ۲۴ ساعت اخیر ۲.۹ میلیمتر، ابر هفت میلیمتر، تاش هفت میلیمتر، نگارمند ۵.۵ میلیمتر، ده خیر دو میلیمتر، مهدی آباد ۳.۸ میلیمتر و دیزج ۱۱ میلیمتر بارندگی ثبت شده که بارش ها در دیزج، بیشترین در کل استان سمنان بوده است.

وی افزود: در جودانه شش میلیمتر، عباس آباد ۸.۵ میلیمتر، آستانه ۱.۵ میلیمتر، ده ملا ۱.۳ میلیمتر، استربند ۴.۵ میلیمتر، دستجرد ۱.۴ میلیمتر، کرنگ ۱.۱ میلیمتر و مهماندوست ۳.۲ میلیمتر، بارندگی به ثبت رسیده است همچنین باید گفت که از بامداد امروز چهارشنبه، سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق، استان سمنان را ترک کرده است.