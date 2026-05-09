۳ تن کنگر قاچاق در کرمانشاه توقیف شد

دانش فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره انتقال غیرقانونی گیاهان مرتعی از استان لرستان به کرمانشاه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با کنترل محورهای ورودی استان و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی خودروهای حامل محموله قاچاق شدند و عملیات رهگیری این خودروها آغاز شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای یگان با اجرای عملیاتی هدفمند و شناسایی همدستان متهمان، مسیر تردد آنها را مسدود کرده و دو دستگاه خودروی نیسان حامل کنگر قاچاق را توقیف کردند.

فیلی با اشاره به حجم محموله کشف‌شده گفت: در این عملیات سه هزار کیلوگرم کنگر که بدون مجوز قانونی و با هدف فروش غیرمجاز در حال جابه‌جایی بود، کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان قصد داشتند این محصولات مرتعی را خارج از ضوابط قانونی در بازار عرضه کنند که با اقدام به‌موقع مأموران، این اقدام ناکام ماند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه تأکید کرد: پرونده متخلفان برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

فیلی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی برخورد جدی و بدون اغماض خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، موارد را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به نیروهای حفاظتی اطلاع دهند.