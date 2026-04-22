  1. استانها
  2. کردستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

«صحرای میناب» در سریش‌آباد به صحنه می‌رود

«صحرای میناب» در سریش‌آباد به صحنه می‌رود

سنندج- تئاتر خیابانی «صحرای میناب» به نویسندگی و کارگردانی وحید خدابنده‌لو با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سریش‌آباد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر خیابانی «صحرای میناب» کاری از خانه هنر سریش‌آباد با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در فضای باز شهری به روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی وحید خدابنده‌لو، با رویکردی اجتماعی و در قالب تئاتر خیابانی تولید شده و قرار است در جمع شهروندان اجرا شود.

بر اساس این گزارش، اجرای «صحرای میناب» روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در میدان شهدای سریش‌آباد برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت رایگان از این اجرای خیابانی دیدن کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها