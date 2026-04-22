به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر خیابانی «صحرای میناب» کاری از خانه هنر سریش‌آباد با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در فضای باز شهری به روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی وحید خدابنده‌لو، با رویکردی اجتماعی و در قالب تئاتر خیابانی تولید شده و قرار است در جمع شهروندان اجرا شود.

بر اساس این گزارش، اجرای «صحرای میناب» روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در میدان شهدای سریش‌آباد برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت رایگان از این اجرای خیابانی دیدن کنند.