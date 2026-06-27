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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

نخستین سوگواره آیین‌های عاشورایی «میراث سرخ» در قروه برگزار می‌شود

نخستین سوگواره آیین‌های عاشورایی «میراث سرخ» در قروه برگزار می‌شود

قروه- شهر قروه میزبان نخستین سوگواره آیین‌های عاشورایی «میراث سرخ» می‌شود و در قالب ویژه‌برنامه تئاتر خیابانی، نمایش «صحرای میناب» با محوریت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک مظلوم میناب اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سوگواره آیین‌های عاشورایی «میراث سرخ» شهرستان قروه با اجرای ویژه‌برنامه تئاتر خیابانی «صحرای میناب» برگزار می‌شود.

این نمایش با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای کودک میناب و روایت مظلومیت ۱۶۸ کودک بی‌گناه، در قالب هنرهای نمایشی به اجرا درمی‌آید.

نمایش خیابانی «صحرای میناب» ششم خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ در میدان شهید سلیمانی قروه برای علاقه‌مندان اجرا خواهد شد.

ستاد بزرگداشت نخستین سوگواره آیین‌های عاشورایی «میراث سرخ» شهرستان قروه از عموم مردم برای حضور در این برنامه دعوت کرده است.

کد مطلب 6871746

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