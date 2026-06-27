به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سوگواره آیینهای عاشورایی «میراث سرخ» شهرستان قروه با اجرای ویژهبرنامه تئاتر خیابانی «صحرای میناب» برگزار میشود.
این نمایش با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای کودک میناب و روایت مظلومیت ۱۶۸ کودک بیگناه، در قالب هنرهای نمایشی به اجرا درمیآید.
نمایش خیابانی «صحرای میناب» ششم خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ در میدان شهید سلیمانی قروه برای علاقهمندان اجرا خواهد شد.
ستاد بزرگداشت نخستین سوگواره آیینهای عاشورایی «میراث سرخ» شهرستان قروه از عموم مردم برای حضور در این برنامه دعوت کرده است.
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