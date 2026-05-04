با وجود آسیب حملات دشمن، چراغ نشر«سدید» همچنان روشن ماند

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سدید اعلام کرد در پی آسیبدیدگی ساختمان این مجموعه در روز راهپیمایی روز قدس و به دلیل مجاورت با کلانتری انقلاب و صدور هشدارهای امنیتی، فعالیت حضوری بهطور موقت محدود شده است، اما روند تولید، ویراستاری و توزیع کتابها در این انتشارات همچنان ادامه داشته است.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی انتشارات سدید، ساختمان این مجموعه به دلیل نزدیکی به کلانتری انقلاب در جریان حوادث اخیر دچار آسیبهایی از جمله شکستگی بخشهایی از شیشهها و خسارت به برخی وسایل شده است. به گفته مسئولان، در ادامه این وضعیت، توصیههای امنیتی برای تخلیه محل صادر شده و حتی کلانتری مجاور نیز بهصورت موقت تخلیه شده بود.
در همین راستا، فعالیت حضوری این انتشارات در محل ساختمان با محدودیت مواجه شده و تردد به آن به حداقل رسیده است. مسئولان مجموعه همچنین عنوان کردهاند که در برخی موارد، حتی هنگام مراجعه برای انجام امور ضروری، از سوی نیروهای مستقر در محل، هشدارهایی مبنی بر ناامن بودن فضا به آنها داده شده است.
با این حال، انتشارات سدید تأکید کرده است که روند کاری این مجموعه متوقف نشده و ارتباط با اعضای تیم بهصورت مجازی ادامه یافته است. در این مدت، فعالیتهای ویراستاری و آمادهسازی کتابها در جریان بوده و آثار آماده انتشار نیز وارد مرحله صفحهآرایی نهایی شدهاند.
همچنین این انتشارات از چاپ یک دوره چند هزار نسخهای از کتابها در اسفندماه و همزمان با شرایط جنگی خبر داده و اعلام کرده است این آثار اکنون آماده توزیع هستند.
بر اساس این گزارش، با وجود شرایط ایجادشده، فرآیند رساندن کتابها به دست مخاطبان نیز متوقف نشده و توزیع آثار در حد امکان ادامه یافته است. مسئولان سدید تأکید کردهاند که در شرایط بحرانی، تلاش شده ارتباط میان تولید محتوا و مخاطب حفظ شود تا دسترسی به کتاب دچار وقفه نشود.
از نگاه فعالان این مجموعه، مطالعه کتاب در شرایط دشوار میتواند نقش آرامبخش داشته باشد و همین مسئله باعث شده روند کار در سدید با وجود محدودیتهای موجود ادامه پیدا کند.
