به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها، فعالان فضای مجازی و روایتگران مردمی در روزهای جنگ تحمیلی سوم گفت: «در شرایطی که میدان جنگ تنها به عرصه نظامی محدود نیست و بخش مهمی از مواجههها در عرصه روایت، تصویر، ادراک عمومی و فضای مجازی شکل میگیرد، ثبت و بازخوانی تولیدات رسانهای این دوره یک ضرورت فرهنگی و تاریخی است.»
وی افزود: «در هفتههای اخیر، تولیدات متنوعی از سوی رسانهها، فعالان فضای مجازی، شهروندخبرنگاران، هنرمندان، مستندسازان، عکاسان، طراحان و کاربران شبکههای اجتماعی درباره جنگ تحمیلی سوم منتشر شده است. این آثار بخشی از حافظه رسانهای کشور هستند و نباید پراکنده، مقطعی و فراموششده باقی بمانند.»
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه این برنامه با عنوان اولیه «رسانهشهر؛ یادواره تولیدات رسانهای راویان جنگ تحمیلی سوم» در حال طراحی است، گفت: «این یادواره با رویکردی ملی، رسانهای و غیرجشنگونه طراحی خواهد شد و هدف آن، شناسایی و تکریم تولیدات اثرگذار در حوزه روایت، امیدآفرینی، مقاومت، آگاهیبخشی و مقابله با جنگ روانی است.»
او تأکید کرد: «با توجه به فضای سوگ، شهادت و ضرورت حفظ حرمت این مقطع، ادبیات این رویداد از جنس جشنوارههای متعارف نخواهد بود؛ اما ماهیت رقابتی، داوری تخصصی و انتخاب آثار برتر در آن حفظ میشود.»
به گفته رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جزئیات فراخوان، بخشها، زمانبندی و شیوه ارسال آثار بزودی اعلام خواهد شد.
وی در پایان گفت: «این یادواره تلاشی است برای ثبت روایت رسانهای مردم ایران در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر؛ روایتی که در آن رسانههای رسمی، فعالان فضای مجازی و انسانرسانهها، هر یک سهمی در دفاع از حقیقت، آرامش جامعه و ایستادگی عمومی داشتهاند.»
