۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

جهش در نوسازی ناوگان منطقه سه؛ ۲۷ اتوبوس نو در مسیر خدمت

منطقه سه اتوبوسرانی تهران با بهره‌گیری از ۲۷ دستگاه اتوبوس کاملاً نو شامل ۱۹ اتوبوس برقی و ۸ دستگاه دیزل اسکانیا، سه خط پرتردد در محدوده شمال، شمال شرق و مرکز پایتخت را متحول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج لطفی‌زاده مدیر منطقه سه اتوبوسرانی تهران ، با اشاره به تخصیص این ناوگان ملکی به خطوط استراتژیک در مناطق ۱، ۳، ۴، ۷ و ۸ شهرداری، تصریح کرد: شهروندان از این پس خدمات ایمن، پاک و بی‌وقفه دریافت خواهند کرد. این نوسازی، گامی تعیین‌کننده در کاهش آلودگی هوا، افزایش رضایت مسافران و ارتقای استانداردهای حمل‌ونقل عمومی است.

خطوط نوسازی‌شده از اول اردیبهشت ۱۴۰۵:

خط ۲۰۹ (خاقانی - پایانه شهید بهشتی) با ۸ دستگاه اتوبوس برقی

خط ۳۸۳ (شهرک شهید بهشتی - میدان رسالت) با ۱۱ دستگاه اتوبوس برقی

خط ۲۱۵ (سوهانک - سه‌راه ضرابخانه) با ۸ دستگاه اتوبوس دیزل اسکانیا

