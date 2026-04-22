جهش در نوسازی ناوگان منطقه سه؛ ۲۷ اتوبوس نو در مسیر خدمت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج لطفیزاده مدیر منطقه سه اتوبوسرانی تهران ، با اشاره به تخصیص این ناوگان ملکی به خطوط استراتژیک در مناطق ۱، ۳، ۴، ۷ و ۸ شهرداری، تصریح کرد: شهروندان از این پس خدمات ایمن، پاک و بیوقفه دریافت خواهند کرد. این نوسازی، گامی تعیینکننده در کاهش آلودگی هوا، افزایش رضایت مسافران و ارتقای استانداردهای حملونقل عمومی است.
خطوط نوسازیشده از اول اردیبهشت ۱۴۰۵:
خط ۲۰۹ (خاقانی - پایانه شهید بهشتی) با ۸ دستگاه اتوبوس برقی
خط ۳۸۳ (شهرک شهید بهشتی - میدان رسالت) با ۱۱ دستگاه اتوبوس برقی
خط ۲۱۵ (سوهانک - سهراه ضرابخانه) با ۸ دستگاه اتوبوس دیزل اسکانیا
نظر شما