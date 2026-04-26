به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ تهران با اعلام راهاندازی سومین خط اتوبوسرانی تمامبرقی در این منطقه گفت: منطقه ۸ پیش از این دو خط اتوبوسرانی برقی را در خطوط ۳۶۲ و ۴۵۲ در اختیار داشت و امروز با اضافه شدن ۸ دستگاه اتوبوس کاملاً برقی جدید، گام مهم دیگری در مسیر توسعه حملونقل پاک برداشته شد.
تنهایی با اشاره به تجهیز و نوسازی خط ۲۰۹ (پایانه خاقانی – پایانه شهید بهشتی) اظهار کرد: این خط که یکی از مسیرهای پرتقاضای شرق تهران است، به طور کامل به ناوگان برقی مجهز شد تا شهروندان بتوانند سفری آرام و پاک را تجربه کنند.
وی افزود: این اقدام در امتداد سیاستهای کلان مدیریت شهری تهران برای کاهش وابستگی به سوختهای آلاینده و حرکت به سمت مدهای حملونقل پاک انجام شده است و تجهیز خطوط پرتردد به اتوبوسهای تمامبرقی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا، افزایش کیفیت سفرهای روزانه و ارتقای رضایتمندی شهروندان داشته باشد.
شهردار منطقه ۸ همچنین بر ادامه روند توسعه زیرساختهای حملونقل پاک و جایگزینی تدریجی ناوگان قدیمی تأکید و گفت: تلاش ما این است که منطقه ۸ به یکی از پیشروترین مناطق پایتخت در بهرهگیری از فناوریهای نوین حملونقل شهری تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، تلاش خواهد شد سایر خطوط دیزلی فعال در سطح منطقه نیز با مشارکت و پیگیری مدیریت شهری منطقه در حوزه حملونقل و ترافیک، بهتدریج به ناوگان برقی تبدیل شوند تا شبکه حملونقل منطقه ۸ هرچه بیشتر پاک، کارآمد و پایدار شود.
نظر شما