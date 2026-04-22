به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین المللی نوآوری ایران، با توجه‌ به شرایط جنگ و افزایش عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار، دبیرخانه نمایشگاه اینوتکس، بستری آنلاین و رایگان را برای دریافت مشاوره‌های تخصصی و گفت‌وگو با منتورهای برجسته زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فراهم کرده است. تمرکز اصلی این بخش بر کمک به کسب‌وکارها برای افزایش تاب‌آوری، مدیریت بحران و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در شرایط پیچیده است.

سجاد عباسی فشمی، مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس دراین‌خصوص گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند در جلسات مشاوره و منتورشیپ، درباره موضوعاتی مانند استراتژی بحران، مدیریت منابع و نقدینگی، بازطراحی مدل کسب‌وکار، تحول دیجیتال، مدیریت تیم در شرایط بحرانی و سایر مسائل کلیدی کسب‌وکار راهنمایی دریافت کنند.

وی افزود: در پاویون مشاوران، مجموعه‌ای از مشاوران و منتورهای باتجربه از حوزه‌های مختلف مدیریتی، مالی، فناورانه و توسعه کسب‌وکار حضور خواهند داشت تا با بررسی دقیق شرایط هر کسب‌وکار، پیشنهادها و راهکارهای عملی ارائه دهند. این پاویون در حقیقت پاویونی مجازی و آنلاین است که به صورت رایگان برپا شده است.

وی این تعامل مستقیم را بستری برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور برشمرد تا به واسطه این بستر، مسیرهای جدیدی برای ادامه فعالیت و حفظ پایداری کسب‌وکار خود پیدا کنند.

مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: این اقدام در حقیقت نشانه‌ای از تداوم فعالیت‌های اینوتکس در طول سال و بسنده نکردن به برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در بازه زمانی محدود است. بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره و منتورشیپ در پاویون مشاوران اینوتکس می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وبگاه mentorship.inotex.com مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۹۹۳۱۸۷۷۳۱۷ تماس بگیرند.