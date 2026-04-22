به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که تنها ۵ روز از مهلت تعیین شده توسط رئیس‌جمهور برای معرفی نامزد چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت در عراق باقی مانده، انتخاب نخست‌وزیر در عراق همچنان به دلیل ادامه اختلافات بین نیروهای چارچوب هماهنگی، حل نشده است.

حیدر المولی از رهبران ائتلاف دولت قانون در گفتگو با الجزیره گفت که نامزد این جریان برای پست نخست‌وزیری، باسم البدری است. البدری در حال حاضر رئیس هیئت پاسخگویی و عدالت است.

احسان العوادی نامزد ائتلاف عمران و توسعه دیگر شخصیت عراقی است که برای انتصاب به نخست وزیری عراقی مطرح است.

المولی در این گفتگو به موانع تأخیر در معرفی نخست‌وزیر و تکرار تعویق جلسات چارچوب هماهنگی بدون رسیدن به نتیجه واحد اشاره کرده و گفت که این مشکل در نتیجه وجود اختلاف نظر بین رهبران فراکسیون ایجاد شده است، زیرا اعتراضات متقابلی بین طرفین بر سر نامزدها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه کفه ترازو به سمت معرفی البدری متمایل است، پیش‌بینی کرد که این اختلافات در دو روز آینده حل و فصل شود.

حیدر المولی در عین حال شایعات در خصوص ارتباط اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس ایران با موضوع تعیین نخست‌وزیر در عراق را تکذیب کرد و افزود که نقش طرف ایرانی محدود به حمایت از توافقات گروه‌های سیاسی عراق است، زیرا این یک انتخاب داخلی است که با تأکید بر ثبات کشور انجام می شود.

از سوی دیگر خالد ولید، عضو ائتلاف عمران و توسعه، در گفتگو با الجزیره با اشاره به اینکه حامیان البدری نتوانستند حد نصاب لازم را در چارچوب هماهنگی برای تصویب نامزدی وی، که دو سوم اعضا است، به دست آورند، افزود که اختلاف در حال حاضر بر سر مفهوم «دو سوم» است؛ زیرا تیم ائتلاف دولت قانون معتقد است که این نسبت باید بر اساس تعداد رهبران چارچوب هماهنگی که ۱۲ نفر هستند، محاسبه شود؛ در حالی که تیم «عمران و توسعه» خواستار محاسبه آن بر اساس تعداد نمایندگان است.

ولید افزود که تأثیر عوامل خارجی در تشکیل دولت کاهش یافته است، با این وجود برخی فشارها مربوط به پرونده دلار و نحوه تعامل با نخست‌وزیر آینده وجود دارد.