به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی لرستان با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر تسریع در پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاران اظهار داشت: امروز حدود ۲۵ پرونده از شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا، سلسله، کوهدشت، دورود، معمولان و چگنی مطرح شد که اکثر آنها با نظر موافق به تصویب رسید.

وی افزود: تعداد محدودی از پرونده‌ها نیز به دلیل وجود ابهامات و نقص مدارک، به جلسه آتی موکول شد تا متقاضیان جزئیات بیشتری را ارائه دهند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه طرح‌های مطرح‌شده شامل پرواربندی بره و مرغ گوشتی، پرواربندی گوساله، احداث گلخانه، پرورش پرندگان زینتی و بسته‌بندی حبوبات و صیفی‌جات بوده است، تصریح کرد: از همه سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در استان لرستان دعوت می‌شود درخواست خود را به شهرستان مربوطه ارائه داده و موافقت اصولی را از دستگاه مربوطه دریافت کنند.

مجیدی، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پرونده‌ها در کارگروه مطرح و با نظر موافق تصویب شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند هرچه سریع‌تر پروژه‌های خود را افتتاح و زمینه اشتغال در استان را فراهم کنند.