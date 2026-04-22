۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

تصویب ۲۵ طرح سرمایه‌گذاری در کارگروه زیربنایی لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از تصویب ۲۵ طرح سرمایه‌گذاری در کارگروه زیربنایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی لرستان با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر تسریع در پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاران اظهار داشت: امروز حدود ۲۵ پرونده از شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا، سلسله، کوهدشت، دورود، معمولان و چگنی مطرح شد که اکثر آنها با نظر موافق به تصویب رسید.

وی افزود: تعداد محدودی از پرونده‌ها نیز به دلیل وجود ابهامات و نقص مدارک، به جلسه آتی موکول شد تا متقاضیان جزئیات بیشتری را ارائه دهند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه طرح‌های مطرح‌شده شامل پرواربندی بره و مرغ گوشتی، پرواربندی گوساله، احداث گلخانه، پرورش پرندگان زینتی و بسته‌بندی حبوبات و صیفی‌جات بوده است، تصریح کرد: از همه سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در استان لرستان دعوت می‌شود درخواست خود را به شهرستان مربوطه ارائه داده و موافقت اصولی را از دستگاه مربوطه دریافت کنند.

مجیدی، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پرونده‌ها در کارگروه مطرح و با نظر موافق تصویب شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند هرچه سریع‌تر پروژه‌های خود را افتتاح و زمینه اشتغال در استان را فراهم کنند.

