  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

بخشنامه اجرای دوره های کوتاه مدت علمی کاربردی در شرایط خاص ابلاغ شد

بخشنامه نحوه اجرای دوره‌های کوتاه مدت و رویدادهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در شرایط خاص به صورت مجازی و ترکیبی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه از صدور بخشنامه نحوه اجرای دوره‌های کوتاه مدت و رویدادهای آموزشی به صورت مجازی خبر داد و افزود: باتوجه به شرایط و مقتضیات خاص، به مراکز مجری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و رویدادهای آموزشی اجازه داده می‌شود در صورت احراز شرایط لازم، این دوره‌ها را به صورت کاملا مجازی یا به صورت ترکیبی (مجازی - حضوری) با صلاحدید و نظارت واحدهای استانی دانشگاه برگزار کنند.

نعمتی تصرریح کرد: این اقدام در راستای انطباق با شرایط موجود و تسهیل در اجرای دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی صورت گرفته است و مراکز مجری می‌بایست ثبت‌نام تمامی مهارت‌جویان، اخذ مجوزهای لازم و صدور گواهی پایان دوره و رویدادهای آموزشی (کارگاه آموزشی، سمینار آموزشی، وبینار آموزشی و بوت‌کمپ آموزشی) را صرفاً در بستر سامانه متمرکز آموزش‌های کوتاه مدت (سِماک) انجام دهند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای انجام مسئولیت اجتماعی دانشگاه و مراکز تحت نظارت، برگزاری رویدادهای آموزشی مرتبط با افزایش مهارت‌های فردی و مسائل آموزشی مرتبط با کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از جنگ در سطح صنعت، جامعه و خانوارها نظیر کمک‌های اولیه، امدادرسانی در حوادث و سوانح، برنامه‌ریزی در بحران و سوانح، مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، اصول و روش‌های حمایت از کودکان و نوجوانان در شرایط بحرانی، پشتیبانی در عملیات امدادی، آشنایی با روش‌های پیشگیری و کنترل استرس با همکاری مراکز تخصصی و دستگاه‌های متولی امر تاکید می‌شود.

کد مطلب 6807971
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها