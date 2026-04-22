سپاه پاسداران توانسته در مقاطع پیچیده موازنه را به نفع کشور تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان به مناسبت دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیام مشترکی صادر کردند.

در متن پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوم اردیبهشت را باید در چارچوب یک انتخاب نهادیِ تعیین‌کننده در تاریخ انقلاب اسلامی دید؛ انتخابی که بر پایه آن، صیانت از یک نظم سیاسی نوپا به سازوکاری سپرده شد که هم‌زمان توان حضور در میدان تهدید و درک واقعیت‌های اجتماعی را داشته باشد. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، چنین کارویژه‌ای را بر عهده گرفت و در مدت کوتاهی، از یک ظرفیت محدود، به سازمانی اثرگذار در معادلات پاسداری از انقلاب اسلامی تبدیل شد.

ویژگی متمایز سپاه، نه صرفاً در توان نظامی، بلکه در نوع ترکیب «انگیزه اعتقادی» و «کارآمدی عملیاتی» است؛ ترکیبی که در امتداد مکتب رهبر شهید قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره) و امروز در تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، به یک الگوی تثبیت‌شده در عرصه دفاع و امنیت کشور بدل شده است. این الگو، سپاه را به نهادی تبدیل کرده که در بزنگاه‌های حساس، قدرت تصمیم و اقدام را توأمان در اختیار دارد.

مرور تجربه‌های میدانی، از هشت سال دفاع مقدس تا مواجهه با تهدیدات داخلی، جنگ دوازده‌روزه تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران و نیز جنگ ترکیبی رمضان، نشان می‌دهد که سپاه پاسداران با همکاری دیگر نهادهای نظامی و با اتکاء به سرمایه انسانی مؤمن و تربیت‌یافته، توانسته است در مقاطع پیچیده، موازنه را به نفع کشور تغییر دهد. در این مسیر، فرماندهان بزرگی چون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سرلشکر حسین سلامی، سرلشکر محمد پاکپور و جمعی از فرماندهان و پاسداران شهید، نمادهای عینی این مکتب عملیاتی و فکری به شمار می‌روند؛ چهره‌هایی که پیوند میان میدان و مکتب را به‌صورت ملموس بازنمایی کردند.

امروز نیز استمرار این مسیر، در مجاهدت فرماندهان و نیروهایی دنبال می‌شود که با درک دقیق از محیط راهبردی، مسئولیت‌های خود را در سطوح مختلف دنبال می‌کنند. نقش‌آفرینی فرماندهان این نهاد در هدایت این ظرفیت عظیم، نشان‌دهنده تداوم همان خطی است که بر پایه تجربه، انضباط و تعهد شکل گرفته و به‌روز شده است.

در کنار کارویژه‌های دفاعی، سپاه پاسداران در عرصه‌های پشتیبانی از امنیت داخلی، مدیریت بحران و خدمات عمومی و مردمی نیز حضوری فعال داشته و در بزنگاه‌های مختلف، در کنار مردم قرار گرفته است؛ حضوری که جایگاه این نهاد را از یک سازمان صرفاً نظامی، به بخشی از سازوکار مردمی و تأمین ثبات و انسجام ملی ارتقاء داده است.

اینجانبان، ضمن گرامیداشت یاد و نام فرماندهان شهید و شهدای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز را به پاسداران و بسیجیان تبریک عرض نموده و توفیق آنان را در استمرار مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی، در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا، از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.