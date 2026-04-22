  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

نوری: سپاه پاسداران از نخستین ثمره‌های انقلاب اسلامی است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: سپاه پاسداران، از نخستین ثمره‌های انقلاب اسلامی، همواره ستون فقرات حفظ نظام و حامی اراده تزلزل‌ناپذیر ملت بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌استانداری‌خراسان شمالی، بهمن نوری استاندار خراسان شمالی دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاه پاسداران، از نخستین ثمره‌های انقلاب اسلامی، همواره ستون فقرات حفظ نظام و حامی اراده تزلزل‌ناپذیر ملت بوده است.

از نخستین روزهای شکل‌گیری تا امروز، این نهاد مقدس با ایستادگی در برابر تمامی توطئه‌ها و تهاجم‌ها، نقش‌آفرینی بی‌بدیلی در حفظ حاکمیت ملی و پیشبرد اهداف انقلاب ایفا کرده است.

در این روز مبارک، یاد و خاطره حماسی «شهدای جنگ رمضان» را گرامی می‌داریم؛ این افراد الگویی جاودان برای نسل‌های آینده خواهند شد.

همچنین، در این سالروز، یاد و خاطره قائد امت شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را که با هدایتگری خردورزانه و ایستادگی در برابر استکبار جهانی، راه را برای پیروزی‌های بزرگ هموار نمودند و با شهادت بزرگشان، مسیر حق‌طلبی را برای ما روشن ساختند، با سوز دل یاد می‌کنیم. ایثار و شهادت ایشان، چراغ راه ما در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب خواهد بود امیدواریم با تکیه بر میراث ماندگار سپاه و رهبری معظم الهی، مسیر اقتدار و شکوه میهن را با سربلندی ادامه دهیم.

اینجانب فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز نیروهای پاسدار انقلاب را به تمامی رزمندگان، فرماندهان و خانواده‌های معظم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

کد مطلب 6807896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها