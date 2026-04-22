به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومیاستانداریخراسان شمالی، بهمن نوری استاندار خراسان شمالی دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران را تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سپاه پاسداران، از نخستین ثمرههای انقلاب اسلامی، همواره ستون فقرات حفظ نظام و حامی اراده تزلزلناپذیر ملت بوده است.
از نخستین روزهای شکلگیری تا امروز، این نهاد مقدس با ایستادگی در برابر تمامی توطئهها و تهاجمها، نقشآفرینی بیبدیلی در حفظ حاکمیت ملی و پیشبرد اهداف انقلاب ایفا کرده است.
در این روز مبارک، یاد و خاطره حماسی «شهدای جنگ رمضان» را گرامی میداریم؛ این افراد الگویی جاودان برای نسلهای آینده خواهند شد.
همچنین، در این سالروز، یاد و خاطره قائد امت شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای را که با هدایتگری خردورزانه و ایستادگی در برابر استکبار جهانی، راه را برای پیروزیهای بزرگ هموار نمودند و با شهادت بزرگشان، مسیر حقطلبی را برای ما روشن ساختند، با سوز دل یاد میکنیم. ایثار و شهادت ایشان، چراغ راه ما در مسیر حفظ ارزشهای انقلاب خواهد بود امیدواریم با تکیه بر میراث ماندگار سپاه و رهبری معظم الهی، مسیر اقتدار و شکوه میهن را با سربلندی ادامه دهیم.
اینجانب فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز نیروهای پاسدار انقلاب را به تمامی رزمندگان، فرماندهان و خانوادههای معظم آنان تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
