۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

اختلال در سامانه ثبت سفارش کتب درسی

در حالی که از روز گذشته ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده آغاز شده است، سامانه فروش کتب درسی با اختلال مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیروز نه از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش و نه سامانه فروش مواد آموزشی، امکان ثبت سفارش کتاب‌های درسی نیست؛ این در حالی است که آموزش‌وپرورش می‌گوید سامانه مشکلی ندارد و وضعیت ناپایدار اینترنت کشور موجب اختلال شده است.

گفتنی است؛ ثبت‌نام کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده از اول اردیبهشت آغاز شده است. در مرحله نخست دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم و دانش‌آموزان دوره اول متوسطه پایه هشتم و نهم می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش مواد آموزشی سفارش خود را ثبت کنند. والدین برای ثبت سفارش کتاب درسی به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

