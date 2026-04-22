اختلال در سامانه ثبت سفارش کتب درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیروز نه از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش و نه سامانه فروش مواد آموزشی، امکان ثبت سفارش کتابهای درسی نیست؛ این در حالی است که آموزشوپرورش میگوید سامانه مشکلی ندارد و وضعیت ناپایدار اینترنت کشور موجب اختلال شده است.
گفتنی است؛ ثبتنام کتابهای درسی سال تحصیلی آینده از اول اردیبهشت آغاز شده است. در مرحله نخست دانشآموزان پایههای دوم تا ششم و دانشآموزان دوره اول متوسطه پایه هشتم و نهم میتوانند با مراجعه به سامانه فروش مواد آموزشی سفارش خود را ثبت کنند. والدین برای ثبت سفارش کتاب درسی به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
نظر شما